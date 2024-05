Spannender Schlagabtausch: SC Unterpullendorf dreht Partie gegen SPG HRVATI

Spielberichte

In einem ereignisreichen Spiel der 19. Runde der 1. Klasse Mitte gelang es dem SC Unterpullendorf, einen Rückstand umzubiegen und am Ende einen knappen 3:2-Sieg gegen SPG HRVATI zu erzielen. Die Begegnung war geprägt von dramatischen Wendungen und spannenden Momenten, die die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Frühe Führung und rasche Antwort

Das Spiel begann furios für die Heimmannschaft SPG HRVATI, die bereits in der 21. Minute durch Marko Novokmet in Führung ging. Dieser Treffer gab den Gastgebern zunächst Rückenwind, doch die Freude währte nicht lange. SC Unterpullendorf zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 33. Minute durch Szabolcs Major aus. Dieser Ausgleichstreffer brachte die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für eine offene Partie.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Balazs Vidak, die Partie zu drehen und die Gäste mit seinem Tor in der 45. Minute in Führung zu bringen. Dieser Treffer kurz vor dem Seitenwechsel hatte eine große psychologische Wirkung und setzte SPG HRVATI unter Druck, im zweiten Durchgang eine Antwort zu finden.

Dramatik bis zum Schluss

Der zweite Abschnitt begann unterhaltsam, die Heimischen waren um den Ausgleich bemüht. Trotz dieser Bemühungen waren es erneut die Gäste, die durch einen weiteren Treffer von Balazs Vidak in der 66. Minute ihre Führung auf 3:1 ausbauen konnten. Vidak, der bereits das zweite Tor markierte, erwies sich als Schlüsselfigur für SC Unterpullendorf.

HRVATI zeigte jedoch Charakter und gab nicht auf. In der 90. Minute wurde ihre Anstrengung durch einen Elfmeter belohnt, den Marko Novokmet sicher verwandelte und somit seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Dieses Tor zum 2:3 setzte ein spannendes Finale in Gang, in dem HRVATI alles versuchte, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger nervenaufreibender Momente und Druck in den letzten Minuten gelang es SC Unterpullendorf jedoch, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

1. Klasse Mitte: HRVATI : Unterpullendorf - 2:3 (1:2)

96 Marko Novokmet 2:3

66 Balazs Vidak 1:3

45 Balazs Vidak 1:2

33 Szabolcs Major 1:1

21 Marko Novokmet 1:0

