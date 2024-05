SC Piringsdorf triumphiert zuhause über UFC Mannersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:27

In einem spannenden Match der 19. Runde in der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich SC Piringsdorf zu Hause mit einem 4:2 gegen UFC Mannersdorf durch. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und bestätigte Piringsdorfs Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu punkten.

Ein aufregender Start

Das Spiel begann energiegeladen direkt nach dem Anpfiff. SC Piringsdorf, in ihren charakteristischen orangenen Trikots, zeigte sofort ihre Angriffsabsichten. Diese frühe Offensive zahlte sich aus, als Laszlo Bacsi in der 22. Minute das erste Tor für Piringsdorf erzielte. Nur sechs Minuten später folgte Oliver Kiraly mit einem weiteren Tor, was den Gastgebern einen frühen 2:0 Vorsprung einbrachte. Die Zuschauer wurden Zeugen eines dominanten Spiels der Heimmannschaft, die den Ball und das Spielgeschehen fest im Griff hatte.

UFC Mannersdorf, ganz in Weiß gekleidet, wirkte zunächst etwas verhalten, konnte jedoch kurz vor der Halbzeitpause durch Filip Omazic den Anschlusstreffer erzielen. Der Kopfball von Omazic in der 44. Minute brachte das Team zurück ins Spiel und sorgte für Spannung zur Halbzeit mit einem Stand von 2:1.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Nach der Pause erhöhte Mannersdorf den Druck, aber Piringsdorf behielt die Kontrolle über das Spiel. Die entscheidende Phase begann in der 85. Minute, als Piringsdorf einen Elfmeter zugesprochen bekam. Diese Gelegenheit ließ sich Oliver Kiraly nicht entgehen und verwandelte souverän zum 3:1, was sein zweites Tor des Tages und das dritte für sein Team bedeutete. Nur drei Minuten später schlug Kiraly erneut zu und erhöhte auf 4:1, was die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback zunichtemachte.

Die Gäste aus Mannersdorf gaben jedoch nicht auf und kämpften tapfer weiter. Ihre Anstrengungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Tamás Botos für Mannersdorf traf und das Spiel auf 4:2 verkürzte. Dieses späte Tor zeigte den unermüdlichen Geist von Mannersdorf, auch wenn es letztendlich nicht ausreichte, um das Spiel zu drehen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Seiten, doch als der Schlusspfiff in der 92. Minute ertönte, stand der Sieger fest. SC Piringsdorf verließ das Feld mit einem verdienten 4:2-Sieg, was die Fans mit Freude und Stolz erfüllte.

1. Klasse Mitte: Piringsdorf : Mannersdorf - 4:2 (2:1)

91 Tamás Botos 4:2

88 Oliver Kiraly 4:1

86 Oliver Kiraly 3:1

44 Filip Omazic 2:1

28 Oliver Kiraly 2:0

22 Laszlo Bacsi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.