SPG Nikitsch/Kr. Minihof triumphiert mit 4:0 über SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:02

In einer spannenden Begegnung der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG Nikitsch/Kr. Minihof eindrucksvoll gegen die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entfachte die Heimmannschaft in der zweiten Spielhälfte ein wahres Feuerwerk und sicherte sich am Ende einen deutlichen 4:0-Sieg. Herausragende Leistungen und eine Gelb-Rote Karte für den Gegner prägten das Spielgeschehen.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit ohne Torerfolge

Das Spiel begann um 17:30 Uhr mit dem Anpfiff durch den Schiedsrichter. Beide Mannschaften starteten engagiert und lieferten sich in der Anfangsphase einen intensiven Schlagabtausch. Die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten sicher, sodass sich in der ersten Halbzeit keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil verschaffen konnte.

Chancen ergaben sich zwar auf beiden Seiten, jedoch fehlte es an der letzten Konsequenz im Abschluss. Trotz aller Bemühungen ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Klare Sache für Heim-Team in Durchgang zwei

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild grundlegend. In der 51. Minute eröffnete Andras Horvath den Torreigen und erzielte das 1:0 für die SPG Nikitsch/Kr. Minihof. Nur wenige Minuten später, in der 55. Minute, verschärfte sich die Lage für die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin erheblich, als Hermann Stocker aufgrund einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Gäste mussten fortan in Unterzahl weiterspielen.

Die SPG Nikitsch/Kr. Minihof nutzte die Überzahl eiskalt aus. In der 68. Minute erhöhte Attila Hajos auf 2:0 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, die kaum noch Entlastung fand. In der 75. Minute schraubte Levente Kristof das Ergebnis auf 3:0 und sorgte für die Vorentscheidung.

Doch damit nicht genug: In der 78. Minute setzte Máté Farkas den Schlusspunkt mit dem 4:0. Die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben. Die Heimmannschaft präsentierte sich in der zweiten Hälfte in Topform und dominierte das Spielgeschehen nach Belieben.

Mit dem Abpfiff endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für die SPG Nikitsch/Kr. Minihof. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte sich über verdiente drei Punkte freuen. Die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten und die Niederlage verarbeiten.

1. Klasse Mitte: Nikitsch/ Kr. Minihof : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 4:0 (0:0)

78 Máté Farkas 4:0

75 Levente Kristof 3:0

68 Attila Hajos 2:0

51 Andras Horvath 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.