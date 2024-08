Kantersieg für ASK Weppersdorf: 6:0 gegen Aufsteiger SV Antau

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:01

Der ASK Weppersdorf feierte einen eindrucksvollen Auftaktsieg in der neuen Saison der 1. Klasse Mitte. Gegen den Aufsteiger SV Antau dominierte die Mannschaft von Neo-Coach Lorandt Schuller von Beginn an und entschied die Partie letztlich mit einem deutlichen 6:0 für sich. Ein Hattrick von Gabor Markus und weitere Treffer von Sebastian Böhm, Zsolt Kürti und Nino Sabor sorgten für klare Verhältnisse.

Blitzstart und Dominanz in der ersten Hälfte

Der ASK Weppersdorf legte einen Traumstart hin und ging bereits in der ersten Minute in Führung. Gabor Markus, der an diesem Tag einen überragenden Auftritt hatte, nutzte die erste Gelegenheit und traf gekonnt ins rechte Eck zum 1:0. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das gesamte Spiel. Die Hausherren dominierten das Geschehen und ließen dem SV Antau kaum Raum zur Entfaltung.

Nach einer ruhigen Phase ohne nennenswerte Aktionen, in der sich die Gäste defensiv sortieren konnten, schlug Markus in der 18. Minute erneut zu und erhöhte auf 2:0. Der Stürmer profitierte von einer guten Vorarbeit seiner Mitspieler und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Die wenigen Angriffsversuche des SV Antau wurden von der Weppersdorfer Abwehr sicher entschärft.

In der 33. Minute komplettierte Gabor Markus seinen Hattrick. Nach einem schön herausgespielten Angriff vollendete er zum 3:0, womit er schon vor der Halbzeitpause für klare Verhältnisse sorgte. Einzig erwähnenswerte Szene für die Gäste blieb ein ungefährlicher Freistoß in der 42. Minute, den der Keeper von ASK Weppersdorf problemlos parierte. Mit einem verdienten 3:0 ging es in die Pause.

Torflut auch in der zweiten Hälfte

Der SV Antau kam zwar mit neuer Motivation aus der Kabine und hatte in der 47. Minute eine gute Chance, doch der Ball ging knapp über das Tor. Nur kurz darauf wurde ein Elfmeter für den ASK Weppersdorf verhängt. Zsolt Kürti trat an und schoss in der 49. Minute ins linke Eck. Der Torwart war noch dran, konnte den Treffer zum 4:0 aber nicht verhindern.

Mit zunehmender Spieldauer wurde der Klassenunterschied immer deutlicher. In der 54. Minute profitierte Nino Sabor von einem Torwartfehler und schob den Ball zum 5:0 ein. Der Torhüter des SV Antau konnte den Ball nicht festhalten, und Sabor musste nur noch einschieben.

Das halbe Dutzend voll machte schließlich Sebastian Böhm in der 83. Minute. Der Kapitän der Weppersdorfer erhielt einen präzisen Laufpass und lupfte den Ball gekonnt über den herausstürmenden Torwart zum 6:0-Endstand. Die wenigen Offensivaktionen der Gäste, wie ein weit übers Tor geschossener Freistoß in der 71. Minute, blieben erfolglos.

Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute war der Kantersieg des ASK Weppersdorf besiegelt. Die Hausherren starten mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison, während der SV Antau sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren muss.

1. Klasse Mitte: Weppersdorf : Antau - 6:0 (3:0)

83 Sebastian Böhm 6:0

54 Nino Sabor 5:0

49 Zsolt Kürti 4:0

33 Gabor Markus 3:0

18 Gabor Markus 2:0

1 Gabor Markus 1:0

