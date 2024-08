SC Unterpullendorf triumphiert zum Auftakt gegen UFC Mannersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:45

In seinem Auftaktspiel in der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der SC Unterpullendorf mit einem überzeugenden 3:1 gegen den UFC Mannersdorf durch. Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken und sicherten sich letztlich verdient die drei Punkte. Mannersdorf konnte in der Schlussphase lediglich einen Ehrentreffer erzielen.

Frühe Führung für Unterpullendorf hält bis zum Kabinengang

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung, als der Schiedsrichter das Match mit zwei Minuten Verspätung anpfiff. Von Anfang an war der SC Unterpullendorf, der in schwarzen Trikots und schwarzen Hosen auflief, die aktivere Mannschaft. Bereits in der 9. Minute sorgten sie für den ersten Aufreger: Ein Lattentreffer durch Maximilian Estl ließ die Fans aufhorchen. Nur eine Minute später traf Estl erneut die Latte, was die Angriffslust der Gastgeber deutlich machte.

In der 14. Minute war es dann soweit: David Földvarszki brachte den SC Unterpullendorf in Führung. Nach einem präzisen Zuspiel schoss er aus kurzer Distanz den Ball ins rechte untere Eck und ließ dem Torhüter keine Chance. Unterpullendorf kontrollierte das Spielgeschehen weiter und setzte immer wieder gefährliche Akzente nach vorne. Die erste Trinkpause kam in der 25. Minute, nach der das Spiel unverändert weiterging.

Unterpullendorf baut die Führung aus

Nach der Halbzeitpause knüpfte der SC Unterpullendorf nahtlos an die starke Leistung der ersten Hälfte an. In der 48. Minute gelang ihnen das zweite Tor: Nach einer präzisen Flanke von Vidak köpfte Maximilian Estl den Ball wunderschön ins Tor. Dieser Treffer zum 2:0 unterstrich die Dominanz der Hausherren, die das Spiel weiterhin im Griff hatten.

Eine weitere Trinkpause wurde in der 67. Minute eingelegt, bevor das Spiel mit unverminderter Intensität fortgesetzt wurde. In der 83. Minute erhielt Unterpullendorf einen Elfmeter, den Balint Komoroczi in der 84. Minute sicher verwandelte. Er schoss den Ball links unten ins Eck und erhöhte damit auf 3:0. Dieser Treffer schien die Partie endgültig zugunsten der Heimmannschaft zu entscheiden.

Doch UFC Mannersdorf gab sich nicht kampflos geschlagen. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 90. Minute, gelang Filip Omazic der Ehrentreffer für die Gäste. Mit einem platzierten Schuss stellte er den 3:1-Endstand her. Trotz dieses späten Tores blieb Mannersdorf chancenlos gegen die stark aufspielenden Unterpullendorfer.

Der Schlusspfiff ertönte in der 94. Minute und besiegelte den verdienten 3:1-Sieg für den SC Unterpullendorf. Die Zuschauer bekamen ein spannendes und temporeiches Spiel zu sehen, das Lust auf mehr machte.

1. Klasse Mitte: Unterpullendorf : Mannersdorf - 3:1 (1:0)

90 Filip Omazic 3:1

84 Balint Komoroczi 3:0

48 Maximilian Estl 2:0

14 David Földvarszki 1:0

Details

