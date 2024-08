SV Oberloisdorf triumphiert in Raiding souverän

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:48

Der SV Oberloisdorf zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den ASK Raiding die ersten drei Punkte der neuen Saison in der 1. Klasse Mitte (BGLD). Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0 und machten in der zweiten Hälfte den Sack zu.

Oberloisdorf mit Führungstor zum Kehraus von Akt eins - "Verdopplung" per Pausenpfiff

Das Spiel begann mit dem Anpfiff und sofort zeigten die Gäste aus Oberloisdorf, dass sie auf Sieg spielen wollten. Von Beginn an setzte der SV Oberloisdorf die Defensive des ASK Raiding unter Druck. Diese offensive Spielweise zahlte sich in der 37. Minute aus. Erblin Polomi, der stets gefährlich agierte, nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des ASK Raiding und erzielte das 0:1 für den SV Oberloisdorf.

Der SV Oberloisdorf ließ nicht locker und blieb weiterhin die dominierende Mannschaft. In der 45. Minute schlugen die Gäste erneut zu. Diesmal war es Márk Abért, der den Ball im Netz unterbrachte und somit das 0:2 markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Oberloisdorf in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Der ASK Raiding bemühte sich zwar, ins Spiel zurückzufinden, doch die Defensive der Gäste stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Der SV Oberloisdorf konzentrierte sich darauf, das Spiel zu kontrollieren und lauerte auf weitere Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen.

In der 76. Minute war es dann erneut soweit: Ionut-Andrei Lazar traf zum 0:3 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Die Mannschaft aus Oberloisdorf zeigte eine starke Teamleistung und ließ nichts mehr anbrennen. Auch in der Schlussphase konnte der ASK Raiding keine nennenswerten Akzente mehr setzen.

Mit dem Schlusspfiff stand der deutliche 3:0-Sieg für den SV Oberloisdorf fest.

1. Klasse Mitte: Raiding : Oberloisdorf - 0:3 (0:2)

76 Ionut-Andrei Lazar 0:3

45 Márk Abért 0:2

37 Erblin Polomi 0:1

