Überzeugender Auftaktsieg für SC Piringsdorf gegen SC Kroatisch Geresdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:52

Der SC Piringsdorf startete erfolgreich in die neue Saison der 1. Klasse Mitte (BGLD) mit einem beeindruckenden 3:0-Heimsieg gegen den SC Kroatisch Geresdorf. Vor heimischem Publikum dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und zeigten sich vor allem in der Offensive effektiv. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Laszlo Bacsi, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg des SC Piringsdorf beitrug.

Blitzstart für die Gastgeber und verdiente 2:0-Führung zur Pause

Die Gastgeber, die von Beginn an das Tempo bestimmten, hatten schon früh in der Partie die erste große Möglichkeit. In der 12. Minute bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen, den Laszlo Bacsi souverän verwandelte und damit den SC Piringsdorf mit 1:0 in Führung brachte.

Die frühe Führung verlieh dem SCP weiteren Auftrieb, und nur eine Minute später setzte Bacsi erneut ein Zeichen. In der 13. Minute konnte er nach einem schnellen Angriff fast sein zweites Tor erzielen, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel. Die Hausherren ließen sich davon nicht entmutigen und drückten weiter auf das Tempo.

In der 18. Minute bot sich dem SC Piringsdorf eine weitere riesige Chance, um die Führung auszubauen. Doch trotz intensiver Bemühungen wollte der Ball zunächst nicht ins Netz. Das änderte sich jedoch in der 34. Minute, als Nikolas Reitgruber mit einem präzisen Schuss zum 2:0 traf. Die Vorlage kam von einer gut herausgespielten Kombination im Mittelfeld, die die Abwehr von SC Kroatisch Geresdorf ausspielte. Mit diesem verdienten Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

SC Piringsdorf macht nach Wiederbeginn den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel knüpfte der SC Piringsdorf nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. Bereits in der 54. Minute fiel die Vorentscheidung, als erneut Laszlo Bacsi zuschlug. Mit einem kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz erhöhte er auf 3:0 und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft.

Der SC Kroatisch Geresdorf versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, fand jedoch kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive des SCP. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel und ließen kaum nennenswerte Chancen für den Gegner zu.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der überzeugende 3:0-Sieg des SC Piringsdorf besiegelt. Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und unterstrichen ihre Ambitionen in der neuen Saison. Besonders die Effizienz vor dem Tor und die stabile Abwehrarbeit waren ausschlaggebend für diesen erfolgreichen Auftakt.

1. Klasse Mitte: Piringsdorf : Kr. Geresdorf - 3:0 (2:0)

54 Laszlo Bacsi 3:0

34 Nikolas Reitgruber 2:0

12 Laszlo Bacsi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.