SC Unterpullendorf triumphiert beim ASK Weppersdorf dank zweiter Halbzeit

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:48

In einem kurzweiligen Aufeinandertreffen in der 2. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der SC Unterpullendorf mit 2:0 gegen den ASK Weppersdorf durch. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch letztendlich war es der SC Unterpullendorf, der die entscheidenden Tore erzielte. Maximilian Estl und Tobias Szaffich trafen für die Gäste in Hälfte zwei und sicherten ihrem Team den verdienten Sieg.

Torlos in die Halbzeitpause

Das Spiel begann pünktlich in Weppersdorf. Beide Mannschaften waren von Beginn an bemüht, das Spiel zu kontrollieren und Chancen herauszuspielen. Bereits in der ersten Spielminute wurde die Partie angepfiffen und die Zuschauer erwarteten ein spannendes Duell. Beide Teams kamen zu guten Gelegenheiten, aber die Verteidigungen und Torhüter verhinderten erfolgreich jegliche Torerfolge. Trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten fehlte es jedoch an der Präzision im Abschluss, sodass zur Halbzeit keine Tore zu verzeichnen waren.

Die erste Hälfte endete mit einem 0:0-Unentschieden, und die Spieler gingen in die Kabinen. Ein kurzer Halbzeitkommentar stellte fest, dass beide Mannschaften Chancen hatten, aber der letzte Schliff im Abschluss noch fehlte. Mit der zweiten Halbzeit sollte sich dies jedoch ändern.

SC Unterpullendorf nutzt seine Chancen und gewinnt verdient

Im strömenden Regen startete die zweite Halbzeit. Der SC Unterpullendorf kam mit viel Elan aus der Kabine und setzte die Abwehr von Weppersdorf früh unter Druck. In der 63. Minute war es schließlich so weit: Nach einer präzisen Flanke landete der Ball bei Maximilian Estl, der ihn per Flachschuss sicher im Tor unterbrachte und den SC Unterpullendorf mit 1:0 in Führung brachte.

Das Spiel wurde nun intensiver, und Weppersdorf bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen. Doch Unterpullendorf verteidigte geschickt und ließ nur wenige Chancen zu. Die Gäste waren klar im Vorteil und dominierten weiterhin das Spielgeschehen. Der ASK Weppersdorf versuchte, den Druck zu erhöhen, doch die Abwehr der Gäste hielt stand.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal spannend. Nach mehreren erfolglosen Angriffen von Weppersdorf gelang es dem SC Unterpullendorf, in der Nachspielzeit den Deckel auf die Partie zu setzen. In der 95. Minute nutzte Tobias Szaffich einen präzisen Laufpass durch die Verteidigung, um den Ball ins rechte Toreck zu schießen und den Endstand von 2:0 zu besiegeln.

Mit dieser Leistung zeigte der SC Unterpullendorf eine beeindruckende Vorstellung und verdiente sich den Sieg. Das Spiel endete offiziell in der 96. Minute mit einem Endstand von 2:0 für die Gäste. Weppersdorf zeigte sich kämpferisch, konnte aber letztlich den entscheidenden Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen.

1. Klasse Mitte: Weppersdorf : Unterpullendorf - 0:2 (0:0)

94 Tobias Szaffich 0:2

63 Maximilian Estl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.