Erster Sieg: SV Antau triumphiert zuhause klar über SPG HRVATI

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:44

Ein überzeugender Sieg für den SV Antau: Im Heimspiel gegen die SPG HRVATI konnten die Gastgeber mit einem klaren 4:0-Erfolg brillieren. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Team den Grundstein für den Sieg und ließ in der zweiten Hälfte keine Zweifel an ihrem Triumph aufkommen.

Traumtor bringt Gastgeber auf Kurs

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und nach 36 Minuten gelang dem SV Antau der erste Treffer. Lukas De Zordo eröffnete den Torreigen mit einem fantastischen Schuss aus 25 Metern, der unhaltbar im Netz landete. Die Gäste von SPG HRVATI hatten Schwierigkeiten, auf diesen Rückschlag zu reagieren und fanden keinen Weg, um den Druck der Gastgeber zu mindern.

In der 45. Minute erhöhte Marcell Deak für den SV Antau auf 2:0. Nach einem präzise getretenen Eckball von Gerdenich stieg Deak am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar für den Gästetorhüter ins Netz. Mit diesem Treffer direkt vor dem Pausenpfiff ging der SV Antau mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der SV Antau seinen dominanten Auftritt fort. Die Abwehr von HRVATI fand kein Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Gastgeber. Besonders Lukas De Zordo machte immer wieder auf sich aufmerksam und bereitete der Defensive der Gäste große Schwierigkeiten.

Ein Höhepunkt der zweiten Halbzeit war in der 69. Minute zu verzeichnen, als die Gäste einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Der Torhüter des SV Antau, Straussberger, verließ seinen Kasten und foult den gegnerischen Stürmer im Strafraum. Doch Straussberger machte seinen Fehler umgehend wieder gut und parierte den Strafstoß, was die Hoffnung der Gäste endgültig zerschlug.

Der SV Antau setzte in den letzten Minuten des Spiels noch einmal ein deutliches Zeichen. In der 88. Minute erhöhte Lukas De Zordo mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0. Nur eine Minute später, in der 89. Minute, sorgte Martin Szuppin mit einem weiteren Treffer für den 4:0-Endstand und besiegelte damit den verdienten Heimsieg.

Mit diesem souveränen 4:0-Erfolg zeigte der SV Antau, dass sie in der Liga angekommen sind und sich vor heimischem Publikum keine Blöße geben. Die Gäste von SPG HRVATI mussten sich klar geschlagen geben und hatten den dominanten Hausherren wenig entgegenzusetzen.

1. Klasse Mitte: Antau : HRVATI - 4:0 (2:0)

89 Martin Szuppin 4:0

88 Lukas De Zordo 3:0

45 Marcell Deak 2:0

36 Lukas De Zordo 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.