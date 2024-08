Packender Heimsieg für SV Oberloisdorf gegen SC Piringsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:48

In einem mitreißenden Duell der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte der SV Oberloisdorf einen knappen 3:2-Heimsieg gegen den SC Piringsdorf einfahren. Die Partie, die in der zweiten Runde der Meisterschaft stattfand, bot den Zuschauern fünf Tore, eine Gelb-Rote Karte und jede Menge aufregende Momente.

Frühe Führung für SV Oberloisdorf - 2:0 zur Pause

Kaum hatte das Spiel begonnen, da zappelte der Ball auch schon im Netz. Bereits in der 2. Minute brachte Márk Abért den SV Oberloisdorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Diese frühe Führung setzte den SC Piringsdorf unter Druck, und die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Gastgeber dominierten in der Anfangsphase und erarbeiteten sich mehrere gute Chancen.

In der 33. Minute war es erneut Márk Abért, der zuschlug. Er erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 für den SV Oberloisdorf. Die Fans der Heim-Mannschaft jubelten, während SC Piringsdorf weiterhin Schwierigkeiten hatte, in den Rhythmus zu kommen. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Stand, und die Gäste mussten sich in der Kabine neu sortieren.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Hausherren behalten Oberhand

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Der SC Piringsdorf versuchte, das Blatt zu wenden, doch der SV Oberloisdorf hielt gut dagegen. In der 56. Minute gab es einen Elfmeter für die Gastgeber, doch Benjamin Soos, der Torhüter von SC Piringsdorf, konnte mit einer doppelten Wahnsinnsparade den Ball aus der Gefahrenzone halten und verhinderte somit eine höhere Führung für die Gastgeber.

Doch nur fünf Minuten später, in der 61. Minute, gelang SC Piringsdorf der Anschlusstreffer. Alexander Wolfgeher traf zum 2:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Spannung stieg merklich, und die Partie wurde zunehmend hitziger.

Der SV Oberloisdorf reagierte prompt und stellte in der 66. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Erblin Polomi war der Torschütze zum 3:1, nachdem er sich gegen die Abwehr der Gäste durchgesetzt hatte. Doch die Freude währte nicht lange, denn im gleichen Atemzug erzielte Patrick Seidl in der 66. Minute das 3:2 für den SC Piringsdorf.

In der 77. Minute wurde es noch brenzliger für die Gastgeber. Tamas Bogdanyi vom SV Oberloisdorf sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Die Gäste witterten nun ihre Chance, zumindest noch einen Punkt zu retten. Trotz intensiver Bemühungen und einigen guten Möglichkeiten gelang es SC Piringsdorf jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der SV Oberloisdorf durfte sich über einen hart erkämpften 3:2-Sieg freuen.

1. Klasse Mitte: Oberloisdorf : Piringsdorf - 3:2 (2:0)

66 Patrick Seidl 3:2

66 Erblin Polomi 3:1

61 Alexander Wolfgeher 2:1

33 Márk Abért 2:0

2 Márk Abért 1:0

