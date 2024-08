Spannendes Remis zwischen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und ASK Raiding

Spielberichte

In einer aufregenden Partie der 1. Klasse Mitte (BGLD) trennen sich die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und der ASK Raiding mit einem 3:3-Unentschieden. Die Gastgeber konnten trotz einer frühen Führung der Gäste immer wieder zurückkommen und sich schließlich ein verdientes Remis sichern. Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Tore und Wendungen, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Sage und schreibe fünf Tore in Durchgang eins

Gleich in der Anfangsphase der Begegnung setzte der ASK Raiding die ersten Akzente. Bereits in der 11. Minute erzielte Benjamin Posch das 1:0 für die Gäste. Nur drei Minuten später bauten die Raidinger ihre Führung weiter aus. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Richard Köbanyai den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 für den ASK Raiding.

Dieser frühe Doppelschlag schien die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin zunächst zu verunsichern. Doch die Heimmannschaft fing sich wieder und begann, ihr Spiel aufzuziehen. In der 28. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer. Sebastian Sommer verkürzte mit einem präzisen Schuss auf 1:2. Dieses Tor gab den Gastgebern merklich Auftrieb.

Die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin setzte nach und wurde für ihre Bemühungen in der 31. Minute belohnt. Manuel Wiedenhofer traf zum 2:2-Ausgleich und ließ die Hoffnungen der Heimfans wieder aufleben. Doch damit nicht genug: Kurz vor der Halbzeitpause drehten die Gastgeber das Spiel komplett. In der 43. Minute erzielte Mátyás Krizsonits das 3:2 für die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, womit sie mit einer knappen Führung in die Halbzeit gingen.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der ASK Raiding entschlossen, das Spiel wieder zu ihren Gunsten zu drehen. In der 54. Minute gelang ihnen der Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Artúr Vajda, das den Spielstand auf 3:3 stellte. Beide Teams kämpften weiterhin verbissen um jeden Ball, aber weitere Treffer sollten an diesem Nachmittag nicht mehr fallen.

Die Partie blieb bis zum Ende spannend, da beide Mannschaften versuchten, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin sowie der ASK Raiding erspielten sich weitere Chancen, doch letztlich scheiterten sie entweder an den Abwehrreihen oder den Torhütern. Auch die zweiminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore mehr.

Mit dem Schlusspfiff endete ein packendes Spiel, das von vielen Höhen und Tiefen geprägt war, mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten große Moral und Kampfgeist, was den Zuschauern eine unterhaltsame Begegnung bescherte. Die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und der ASK Raiding können aus diesem Spiel wertvolle Erfahrungen mitnehmen, die ihnen im weiteren Verlauf der Saison sicherlich zugutekommen werden.

1. Klasse Mitte: Kaisersdorf/Markt St. Martin : Raiding - 3:3 (3:2)

54 Eigentor durch Artúr Vajda 3:3

43 Mátyás Krizsonits 3:2

31 Manuel Wiedenhofer 2:2

28 Sebastian Sommer 1:2

14 Richard Köbanyai 0:2

11 Benjamin Posch 0:1

