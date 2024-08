SV Loipersbach bezwingt neun Akteure von SC Kroatisch Geresdorf klar

Spielberichte

Der SV Loipersbach hat sich in einem spannenden und ereignisreichen Spiel gegen den SC Kroatisch Geresdorf mit einem deutlichen 4:1 durchgesetzt. Zur Halbzeit stand es 1:1, doch in der zweiten Spielhälfte zeigte sich der SV Loipersbach überlegen und sicherte sich am Ende mit zwei Mann mehr einen klaren Auswärtssieg.

Frühe Führung für die Gäste wird noch in Akt eins egalisiert

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Fabian Jakob Kruse bereits in der 11. Minute das 0:1 für den SV Loipersbach erzielte. Ein schneller und präziser Angriff der Gäste führte dazu, dass Kruse den Ball gekonnt im Tor von SC Kroatisch Geresdorf unterbringen konnte. Dieser frühe Treffer setzte den Gastgebern aus Geresdorf direkt zu und sorgte für Druck.

In der Folgezeit bemühten sich die Hausherren um den Ausgleich und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Schließlich wurden ihre Bemühungen in der 32. Minute belohnt. Szilveszter Wertetics erzielte das 1:1 für SC Kroatisch Geresdorf und sorgte damit für den Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Loipersbach dreht auf und Geresdorf verliert zwei Kräfte

Nach der Halbzeitpause entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem beide Teams auf den Führungstreffer drängten. Doch in der 76. Minute wurde es brenzlig für SC Kroatisch Geresdorf: Eine Gelb-Rote Karte gegen Tobias Domnanovich (Foul) brachte die Hausherren in Unterzahl. Dies nutzte der SV Loipersbach sofort aus. Nur drei Minuten später, in der 79. Minute, erzielte Marcel Tschürtz das 1:2 und brachte die Gäste wieder in Führung.

Die Moral des SC Kroatisch Geresdorf war nun gebrochen, während der SV Loipersbach weiter aufdrehte. In der 85. Minute erhöhte Rafael Holzhofer auf 1:3 für die Gäste. Der Gastgeber konnte dem Druck nicht mehr standhalten und verlor mit Sebastian Dorner (Torchancenverhinderung) erneut einen Spieler durch eine Rote Karte in der 90. Minute. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

In der 89. Minute setzte Akos Komaromi mit seinem Treffer zum 1:4 den Schlusspunkt. Der SV Loipersbach zeigte in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Leistung und ließ dem SC Kroatisch Geresdorf keine Chance mehr - 1:4 der Endstand.

1. Klasse Mitte: Kr. Geresdorf : Loipersbach - 1:4 (1:1)

89 Akos Komaromi 1:4

85 Rafael Holzhofer 1:3

79 Marcel Tschürtz 1:2

32 Szilveszter Wertetics 1:1

11 Fabian Jakob Kruse 0:1

