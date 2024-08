SV Loipersbach gewinnt packendes Match gegen SV Oberloisdorf

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:28

In Runde 3 der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich der SV Loipersbach gegen den SV Oberloisdorf mit 3:2 durchsetzen. Schon früh in der Partie zeigten beide Teams ihren Siegeswillen, und es entwickelte sich ein spannendes Duell mit vielen Toren. Die Zuschauer wurden nicht enttäuscht, als der SV Loipersbach mit einem Blitzstart die Weichen auf Sieg stellte und letztlich das bessere Ende für sich hatte.

Blitzstart des SV Loipersbach geht mit knapper Pausenführung einher

Schon in der zweiten Spielminute brachte Akos Komaromi den SV Loipersbach mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer setzte ein klares Zeichen und gab den Hausherren den nötigen Schwung. Nur neun Minuten später erhöhte Fabian Jakob Kruse auf 2:0. Der SV Loipersbach spielte in dieser Phase dominant und zeigte sich äußerst effizient im Abschluss.

Der SV Oberloisdorf ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 15. Minute verkürzte Erblin Polomi auf 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Es war klar, dass dies kein einseitiges Spiel werden würde. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und suchten weiterhin ihre Chancen. Bis zur Halbzeit konnte jedoch keine der Mannschaften weitere Treffer erzielen, sodass es mit einem knappen 2:1 für den SV Loipersbach in die Pause ging.

Aufholjagd und Entscheidung - Hausherren mit besserem Ende

Nach der Halbzeitpause drängte der SV Oberloisdorf auf den Ausgleich und wurde in der 61. Minute belohnt. Peter Janos Nemeth erzielte das 2:2 und brachte seine Mannschaft wieder auf Augenhöhe. Die Spannung im Spiel war nun greifbar, und beide Teams wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen.

In der 77. Minute gelang dem SV Loipersbach schließlich der entscheidende Treffer. Rafael Holzhofer traf zum 3:2 und setzte damit den Schlusspunkt unter eine packende Partie. Der SV Oberloisdorf versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, doch die Abwehr des SV Loipersbach hielt stand.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Spieler des SV Loipersbach konnten den hart erkämpften Sieg feiern.

1. Klasse Mitte: Loipersbach : Oberloisdorf - 3:2 (2:1)

77 Rafael Holzhofer 3:2

61 Peter Janos Nemeth 2:2

15 Erblin Polomi 2:1

11 Fabian Jakob Kruse 2:0

2 Akos Komaromi 1:0

