ASK Weppersdorf triumphiert bei SPG Nikitsch/Kr. Minihof

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:12

Die dritte Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) bot ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof und dem ASK Weppersdorf. Die Gäste aus Weppersdorf zeigten eine eindrucksvolle Leistung und sicherten sich mit einem klaren 3:0-Sieg die drei Punkte. Die Torschützen Gabor Markus und Zsolt Kürti machten den Unterschied in einer Partie, die von Beginn an von den Gästen dominiert wurde.

Frühe Führung für Weppersdorf hält bis zur Pause

Das Spiel startete gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der 9. Minute gelang es Zsolt Kürti, die Gäste aus Weppersdorf in Führung zu bringen. Ein präziser Abschluss von Kürti ließ dem Torhüter der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof keine Chance und sorgte für das frühe 0:1. Dieses Tor gab den Gästen das nötige Selbstvertrauen, und sie dominierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit.

Die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof versuchte, nach dem frühen Rückstand ins Spiel zu finden, hatte jedoch Schwierigkeiten, gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste durchzukommen. Die Weppersdorfer hingegen blieben gefährlich und kreierten weitere Chancen, konnten diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen. So ging es mit einer knappen Führung für ASK Weppersdorf in die Halbzeitpause.

Doppelschlag von Gabor Markus entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild aus der ersten Hälfte fort. Die Gäste aus Weppersdorf spielten weiterhin druckvoll und ließen der Heimmannschaft kaum Raum zur Entfaltung. In der 61. Minute war es erneut Gabor Markus, der nach einem schön herausgespielten Angriff zum 0:2 traf. Dieses Tor war ein weiterer Rückschlag für die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof, die nun einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen musste.

Die Hausherren bemühten sich, zurück ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Weppersdorfer stand sicher und ließ kaum Chancen zu. In der 79. Minute machte Gabor Markus endgültig den Deckel drauf. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag erhöhte er auf 0:3 und sorgte damit für die Entscheidung in dieser Partie. Die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof fand in den Schlussminuten keine Mittel mehr, um das Ergebnis zu korrigieren.

Der Schlusspfiff ertönte nach 93 Minuten, und ASK Weppersdorf durfte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen.

1. Klasse Mitte: Nikitsch/ Kr. Minihof : Weppersdorf - 0:3 (0:1)

79 Gabor Markus 0:3

61 Gabor Markus 0:2

9 Zsolt Kürti 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.