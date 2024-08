Drei Tore in vier Minuten: HRVATI überrollt Kr. Geresdorf mit 7:2

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:14

In einem furiosen Spiel setzte sich SPG HRVATI mit einem beeindruckenden 7:2-Sieg gegen SC Kroatisch Geresdorf durch. Die Heim-Mannschaft dominierte die Partie von Beginn an und ließ den Gästen kaum eine Chance. Hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Mate Honyak, der gleich drei Tore erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. SC Kroatisch Geresdorf konnte trotz zweier Treffer von Balazs Sütö dem Spiel kaum ihren Stempel aufdrücken.

Blitzstart und Dominanz von SPG HRVATI

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung, als der Anpfiff erst um 19:10 Uhr erfolgte. Doch bereits in der fünften Minute setzten die Hausherren ein erstes Ausrufezeichen. Mate Honyak eröffnete den Torreigen und brachte SPG HRVATI früh mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später legte Florian Horvath nach und erhöhte auf 2:0, was die anfängliche Euphorie im Team und bei den Fans spürbar verstärkte.

In der neunten Minute konnte Denis Glavina mit einem Weitschuss das 3:0 erzielen, was die Dominanz der Heimmannschaft weiter unterstrich. Die Gäste aus Kroatisch Geresdorf wirkten zu diesem Zeitpunkt bereits überfordert und fanden kein Mittel gegen die offensive Wucht der Gastgeber. In der 41. Minute war es erneut Mate Honyak, der per Kopfball auf 4:0 erhöhte und damit bereits vor der Halbzeitpause den komfortablen Vorsprung absicherte.

Kurz vor der Pause konnte SC Kroatisch Geresdorf durch Balazs Sütö den Anschlusstreffer zum 4:1 erzielen und damit ein kleines Lebenszeichen von sich geben.

Hausherren auch nach Seitenwechsel tonangebend

Doch diese Hoffnung wurde nach dem Seitenwechsel schnell wieder gedämpft. Mate Honyak zeigte auch in der zweiten Halbzeit seine Klasse und erhöhte in der 65. Minute mit seinem dritten Tor des Abends auf 5:1.

SPG HRVATI ließ auch danach nicht locker und Denis Glavina schraubte das Ergebnis in der 72. Minute auf 6:1 in die Höhe. Die Abwehr von SC Kroatisch Geresdorf hatte weiterhin große Schwierigkeiten, die Angriffe der Hausherren zu unterbinden. Nur vier Minuten später war es erneut Mate Honyak, der mit seinem Treffer zum 7:1 den Sack endgültig zu machte und damit seine herausragende Leistung krönte.

In der 77. Minute konnte SC Kroatisch Geresdorf durch Balazs Sütö noch einmal ein Tor erzielen und auf 7:2 verkürzen. Doch es war zu spät für eine Wende, und SPG HRVATI brachte den verdienten Sieg souverän über die Zeit. Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 7:2, was die Überlegenheit der Hausherren eindrucksvoll unterstrich.

1. Klasse Mitte: HRVATI : Kr. Geresdorf - 7:2 (4:1)

77 Balazs Sütö 7:2

76 Mate Honyak 7:1

72 Denis Glavina 6:1

65 Mate Honyak 5:1

44 Balazs Sütö 4:1

41 Mate Honyak 4:0

9 Denis Glavina 3:0

6 Florian Horvath 2:0

5 Mate Honyak 1:0



