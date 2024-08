ASK Raiding gewinnt gegen UFC Mannersdorf in eindrucksvoller Manier

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:31

ASK Raiding konnte in der 3. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) einen deutlichen 4:0-Sieg gegen UFC Mannersdorf verbuchen. Das Heimteam zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Raiding mit 2:0 und konnte das Ergebnis in der zweiten Halbzeit noch weiter ausbauen.

Frühe Führung und komfortable Pausenführung für Heim-Team

Der Auftakt des Spiels verlief vielversprechend für den ASK Raiding. Schon in der 9. Minute konnte Michal Dugovic den ersten Treffer für die Hausherren erzielen. Dieser frühe Treffer setzte das Heimteam in eine komfortable Position und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Mannersdorf. In der 17. Minute zeigte Sebastian Linzer eine beeindruckende Parade, die den Gästen einen möglichen Ausgleich verwehrte und die Defensive von Raiding stabilisierte.

In der 30. Minute war es erneut Richard Köbanyai, der seine Klasse vom Punkt unter Beweis stellte und das 2:0 für ASK Raiding erzielte. Dieser Treffer beruhigte die Nerven der Heimfans und sorgte für einen sicheren Halbzeitstand.

Raiding macht alles klar

Nach der Pause machte Raiding dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 46. Minute erhöhte Richard Nemeth auf 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete. Die Gäste aus Mannersdorf fanden auch in der zweiten Halbzeit keine Mittel, um die dominanten Gastgeber zu gefährden.

Den Schlusspunkt setzte erneut Richard Köbanyai in der 61. Minute, der mit seinem zweiten Tor des Tages das 4:0 markierte. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden, und Raiding konnte die restliche Spielzeit souverän herunterspielen. Mannersdorf hingegen blieb in ihren Bemühungen erfolglos und konnte keine nennenswerten Chancen mehr herausarbeiten.

Der Abpfiff erfolgte nach 90 Minuten, und der ASK Raiding konnte sich über einen verdienten 4:0-Sieg freuen.

1. Klasse Mitte: Raiding : Mannersdorf - 4:0 (2:0)

61 Richard Köbanyai 4:0

46 Richard Nemeth 3:0

30 Richard Köbanyai 2:0

9 Michal Dugovic 1:0

