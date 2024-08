Überzeugender Sieg für Kaisersdorf/Markt St. Martin gegen Piringsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:33

Im Duell der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin eindrucksvoll gegen den SC Piringsdorf durch. In einer dominanten ersten Halbzeit stellte die Gästemannschaft die Weichen für den Sieg und konnte letztlich mit einem 0:3-Endstand die Heimreise antreten. Besonders hervorzuheben sind die beiden Tore von Sebastian Sommer und der Treffer von Manuel Wiedenhofer, die das Spiel frühzeitig entschieden.

Doppelpack von Sebastian Sommer hievt den Gast auf die Siegerstraße

Die Partie zwischen dem SC Piringsdorf und der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin begann mit einem intensiven Tempo. Beide Mannschaften versuchten von Beginn an, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Doch bereits in der 28. Minute setzte Sebastian Sommer das erste Ausrufezeichen des Spiels. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gäste mit 0:1 in Führung. Dieses Tor verlieh der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin sichtlich Aufwind und Sicherheit.

Nur wenige Minuten später, in der 34. Minute, war es erneut Sebastian Sommer, der den Ball im Netz des SC Piringsdorf unterbrachte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er auf 0:2. Die Abwehr des SC Piringsdorf hatte Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten, und schien in dieser Phase des Spiels überfordert. Die Doppelbelastung durch die ständigen Angriffe der Gäste machte es dem Heimteam schwer, ins Spiel zu finden.

Vorentscheidung vor der Halbzeitpause

In der 41. Minute folgte dann die Vorentscheidung. Manuel Wiedenhofer nutzte eine weitere Unachtsamkeit der Piringsdorfer Abwehr aus und erzielte das 0:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause. Die erste Hälfte des Spiels war geprägt von der Dominanz der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, die ihre Chancen eiskalt nutzte und dem SC Piringsdorf kaum Raum zur Entfaltung ließ.

Nach der Pause versuchte der SC Piringsdorf, das Spielgeschehen zu verändern und offensiver zu agieren. Doch die Defensive der Gäste stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Kaisersdorf/Markt St. Martin konzentrierte sich darauf, das Ergebnis zu verwalten und setzte auf Konter, um möglicherweise noch einen vierten Treffer zu erzielen. Allerdings blieb es letztlich bei den drei Treffern aus der ersten Halbzeit.

Dieser Sieg bringt der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin wichtige drei Punkte in der 1. Klasse Mitte (BGLD) ein und unterstreicht ihre Ambitionen in dieser Saison.

1. Klasse Mitte: Piringsdorf : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 0:3 (0:3)

41 Manuel Wiedenhofer 0:3

34 Sebastian Sommer 0:2

28 Sebastian Sommer 0:1

Details

