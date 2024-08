Packendes Unentschieden zwischen UFC Mannersdorf und SC Piringsdorf

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:42

In Freitagsmatch der 1. Klasse Mitte trennten sich der UFC Mannersdorf und der SC Piringsdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine beherzte Leistung und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Besonders in den letzten Minuten wurde das Spiel nochmals dramatisch, als beide Mannschaften jeweils einen Treffer erzielten.

Frühe Führung für Mannersdorf - Ausgleich mit dem Pausenpfiff

Der UFC Mannersdorf startete energisch in die Partie und konnte bereits in der 13. Minute die Führung übernehmen. Dmitro Volodimirovics Bodnaruk war der Mann des Augenblicks, als er nach einem gut herausgespielten Angriff das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Der Treffer gab Mannersdorf sichtlich Auftrieb und sie drängten weiter nach vorne, um die Führung auszubauen.

SC Piringsdorf ließ sich jedoch nicht beirren und fand allmählich besser ins Spiel. Die Gäste erhöhten den Druck und suchten nach einer Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der letzten Minute der ersten Halbzeit belohnt. Laszlo Bacsi erzielte in der 45. Minute den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1, als er eine Unaufmerksamkeit in der Defensive von Mannersdorf eiskalt ausnutzte.

Dramatik in den Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann mit intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften wollten unbedingt die Führung erzielen, aber die Defensivreihen standen zunächst sicher. Es schien, als ob das Spiel auf ein Remis zusteuern würde, doch die letzten Minuten hatten es in sich.

In der 86. Minute gelang UFC Mannersdorf der vermeintliche Siegtreffer. Filip Omazic traf zum 2:1 für die Gastgeber und sorgte damit für großen Jubel bei den heimischen Fans. Die Mannschaft von Mannersdorf schien auf der Siegerstraße zu sein, aber SC Piringsdorf zeigte einmal mehr Moral und Kampfgeist.

Nur eine Minute später, in der 87. Minute, war es erneut Laszlo Bacsi, der für SC Piringsdorf traf und den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Der Doppeltorschütze war an diesem Tag der herausragende Akteur für die Gäste und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und teilten sich letztlich verdient die Punkte.

1. Klasse Mitte: Mannersdorf : Piringsdorf - 2:2 (1:1)

87 Laszlo Bacsi 2:2

86 Filip Omazic 2:1

45 Laszlo Bacsi 1:1

13 Dmitro Volodimirovics Bodnaruk 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.