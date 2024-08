Torspektakel: ASK Raiding siegt knapp gegen ASK Weppersdorf

Spielberichte

Freitag, 30. August 2024 22:44

In einem von Toren überhäuften Spiel der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der ASK Raiding knapp mit 4:3 gegen den ASK Weppersdorf durch. Das Spiel war geprägt von einer Vielzahl an Toren und spannenden Wendungen, wobei beide Teams alles gaben. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:1, jedoch drehten die Gäste die Partie in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten.

Frühe Führung für Weppersdorf - rasante Schlussphase in Durchgang eins

Das Match begann mit einer starken Offensive der Gastgeber. Bereits in der 10. Minute brachte Gabor Markus den ASK Weppersdorf mit einem frühen Tor in Führung. Der Gastgeber zeigte sich in der Anfangsphase besonders motiviert und drückte auf ein weiteres Tor.

Im Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Bemühungen der Gäste zunächst erfolglos. Es folgten einige spannende Minuten mit Chancen auf beiden Seiten. Doch erst kurz vor der Halbzeitpause sollte sich das Blatt wenden. In der 45. Minute gelang Gabor Borsos der Ausgleich für den ASK Raiding, doch noch in vor dem Seitenwechsel brachte Gabor Borsos den ASK Weppersdorf erneut in Führung, sodass die Heim-Mannschaft mit einem 2:1 in die Pause ging.

Wendepunkt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 49. Minute sorgte Zsolt Kürti für den erneuten Ausgleich, als er das 2:2 für den ASK Raiding erzielte. Diese Treffer brachte das Spiel auf Augenhöhe und ließ die Spannung weiter steigen.

Im weiteren Verlauf der Partie übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando. In der 61. Minute konnte Richard Nemeth den ASK Raiding erstmals in Führung bringen. Das 2:3 war ein Wendepunkt, der das Spielgeschehen merklich beeinflusste. Weppersdorf versuchte zwar gegenzuhalten, konnte jedoch die zunehmend dominanteren Gäste nicht aufhalten.

In der 71. Minute gab es eine kurze Trinkpause, bevor das Spiel in die heiße Phase ging. Als in der 77. Minute Michal Dugovic das 2:4 für den ASK Raiding erzielte, schien die Partie entschieden. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und mobilisierten noch einmal alle Kräfte.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal hochspannend. Der ASK Weppersdorf setzte alles daran, das Spiel noch zu drehen. In der 90. Minute gelang David Gera der Anschlusstreffer zum 3:4. Dieses Tor brachte noch einmal Hoffnung für die Heim-Mannschaft und erhöhte die Dramatik in den Schlussminuten erheblich.

Dennoch reichte die Zeit nicht mehr aus, um das Spiel erneut auszugleichen oder gar zu gewinnen. Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem knappen 3:4-Sieg für den ASK Raiding. Die Gäste konnten somit einen wichtigen Auswärtssieg feiern, während der ASK Weppersdorf trotz einer starken Leistung am Ende mit leeren Händen dastand.

1. Klasse Mitte: Weppersdorf : Raiding - 3:4 (2:1)

90 David Gera 3:4

77 Michal Dugovic 2:4

61 Richard Nemeth 2:3

49 Gabor Borsos 2:2

49 Zsolt Kürti 2:1

45 Gabor Borsos 1:1

10 Gabor Markus 1:0

