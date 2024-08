SV Antau feiert Heimsieg gegen SC Kroatisch Geresdorf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:17

In der vierten Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte der SV Antau einen eindrucksvollen 3:1-Sieg gegen den SC Kroatisch Geresdorf feiern. Die Heimmannschaft ging früh in Führung und ließ sich trotz eines späten Gegentores nicht aus der Ruhe bringen. Mit einer starken Teamleistung und effizienten Abschlüssen sicherte sich der SV Antau drei wertvolle Punkte.

Frühe Führung für SV Antau durch Lukas De Zordo

Das Spiel begann mit einem schnellen Angriff des SV Antau, der bereits in der 15. Minute zur ersten nennenswerten Aktion führte. Lukas De Zordo nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des SC Kroatisch Geresdorf und brachte den Ball gekonnt im Netz unter, was die frühe Führung zum 1:0 für den SV Antau bedeutete.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit behielt der SV Antau die Kontrolle über das Spielgeschehen. Sie agierten sicher in der Abwehr und setzten immer wieder gefährliche Akzente nach vorne. Der SC Kroatisch Geresdorf fand hingegen keinen Weg, die kompakte Defensive des Gegners zu durchbrechen, sodass es mit dem 1:0 in die Halbzeitpause ging.

SV Antau baut Führung aus und agiert in Überzahl

Nach dem Wiederanpfiff setzte der SV Antau seine dominante Spielweise fort. In der 56. Minute war es dann soweit: Martin Stockinger erhöhte auf 2:0 für die Heimmannschaft. Der Treffer war das Ergebnis eines gut herausgespielten Angriffs, bei dem Stockinger die Vorlage souverän verwertete.

Die Situation für den SC Kroatisch Geresdorf verschlechterte sich weiter, als Markus Nemeth in der 70. Minute die rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Feld wurde es noch schwieriger für die Gäste, ins Spiel zurückzufinden.

Der SV Antau nutzte die Überzahl geschickt aus und erhöhte in der 75. Minute durch Martin Szuppin auf 3:0. Szuppin verwandelte eine präzise Hereingabe mit einem gezielten Schuss, der keine Abwehrchance für den Torwart des SC Kroatisch Geresdorf ließ.

Trotz der klaren Führung des SV Antau gab der SC Kroatisch Geresdorf nicht auf und zeigte Moral. In der 85. Minute gelang Martin Klemen der Ehrentreffer zum 3:1. Klemen nutzte eine Unaufmerksamkeit der Antauer Defensive und traf aus kurzer Distanz.

Das Tor änderte jedoch nichts mehr am Spielausgang. Der SV Antau spielte die verbleibenden Minuten souverän herunter und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu. Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 3:1-Erfolg für die Heimmannschaft fest, die somit wichtige Punkte in der Tabelle sammelte.

1. Klasse Mitte: Antau : Kr. Geresdorf - 3:1 (1:0)

85 Martin Klemen 3:1

75 Martin Szuppin 3:0

56 Martin Stockinger 2:0

15 Lukas De Zordo 1:0

