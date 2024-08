Spannender Heimsieg für SV Oberloisdorf gegen SPG HRVATI

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:20

In einem hart umkämpften Match in der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte der SV Oberloisdorf am Samstagabend einen knappen 2:1-Sieg gegen die SPG HRVATI einfahren. Die Heim-Mannschaft ging früh in Führung und verteidigte den Vorsprung trotz eines späten Anschlusstreffers der Gäste - am Ende winkten für die Hausherren drei Zähler.

Führung für den SV Oberloisdorf durch das To von Mark Abert

Gleich nach dem Anpfiff entwickelte sich ein intensives Spiel zwischen dem SV Oberloisdorf und der SPG HRVATI. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie den Platz als Sieger verlassen wollten. Schon nach 20 Minuten gelang es dem SV Oberloisdorf, die Führung zu übernehmen. Márk Abért, der die Rückennummer 11 trägt, erzielte das 1:0 für seine Mannschaft. Ein gut platzierter Schuss ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Die Partie blieb auch nach dem Führungstreffer spannend. Beide Teams suchten nach weiteren Möglichkeiten, aber die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum nennenswerte Chancen zu. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für den SV Oberloisdorf, der die Führung bis zur Pause souverän verteidigte.

Spannung bis zum Schluss durch spätes Anschlusstor

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SV Oberloisdorf den Druck und wollte den Vorsprung ausbauen. Dies gelang ihnen schließlich in der 51. Minute. Nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts war es Erblin Polomi, der aufmerksam blieb und den Ball zum 2:0 für seine Mannschaft ins Netz schob. Ein bitterer Moment für die SPG HRVATI, die nun mit zwei Toren im Rückstand lagen.

Trotz des Rückschlags gaben die Gäste nicht auf und versuchten, das Spiel zu drehen. Der Einsatz wurde in der 77. Minute belohnt, als Florian Horvath den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieser Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck und die letzten Minuten des Spiels wurden zu einer echten Zitterpartie für den SV Oberloisdorf.

Die SPG HRVATI drängte auf den Ausgleich, aber die Defensive des SV Oberloisdorf hielt stand. Mit dem Abpfiff in der 94. Minute war der Sieg für den SV Oberloisdorf besiegelt. Es war ein hart erkämpfter, aber verdienter Erfolg für die Gastgeber, die damit wichtige Punkte in der 4. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) einfahren konnten. Die SPG HRVATI hingegen musste trotz einer starken kämpferischen Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten.

1. Klasse Mitte: Oberloisdorf : HRVATI - 2:1 (1:0)

77 Florian Horvath 2:1

51 Erblin Polomi 2:0

20 Márk Abért 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.