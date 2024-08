Klarer Heimsieg: Kaisersdorf/Markt St. Martin bezwingt SV Loipersbach

Spielberichte

Die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin hat in der vierten Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Loipersbach eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den Erfolg und ließ dem Gast aus Loipersbach keine Chance.

Früher Doppelschlag - Hausherren auf Kurs

Mit viel Energie und Entschlossenheit starteten die Hausherren in die Partie und setzten den SV Loipersbach von Beginn an unter Druck. Es dauerte nicht lange, bis sich die offensive Herangehensweise der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin auszahlen sollte. In der 12. Minute war es Manuel Wiedenhofer, der nach einer präzisen Hereingabe zur Stelle war und den Ball gekonnt im Tor unterbrachte. Damit stand es früh 1:0 für die Gastgeber.

Nur zwei Minuten später konnte Kaisersdorf/Markt St. Martin erneut jubeln. Dieses Mal war es Lukas Michael Rathmanner, der sich in die Torschützenliste eintrug. Mit einem kraftvollen Abschluss erhöhte er in der 14. Minute auf 2:0. Der Doppelschlag verunsicherte den SV Loipersbach sichtlich, der in dieser Phase große Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Vajda sorgt für die Vorentscheidung

Der SV Loipersbach bemühte sich zwar, eine Antwort auf die Gegentore zu finden, doch die gut organisierte Defensive der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Stattdessen blieb das Heimteam weiter am Drücker und suchte nach weiteren Gelegenheiten, das Ergebnis auszubauen.

In der 39. Minute war es schließlich Artúr Vajda, der mit einem sehenswerten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Nach einem schnellen Angriff und einer präzisen Vorlage behielt Vajda die Nerven und netzte sicher zum 3:0 ein. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang verwaltete Kaisersdorf/Markt St. Martin das Ergebnis geschickt und ließ nichts mehr anbrennen. Der SV Loipersbach versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Die Partie plätscherte in der Schlussphase etwas vor sich hin, ohne dass es zu weiteren Höhepunkten kam. Der Schiedsrichter beendete schließlich das Spiel nach 92 Minuten, und die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin durfte sich über einen verdienten 3:0-Sieg freuen.

1. Klasse Mitte: Kaisersdorf/Markt St. Martin : Loipersbach - 3:0 (3:0)

39 Artúr Vajda 3:0

14 Lukas Michael Rathmanner 2:0

12 Manuel Wiedenhofer 1:0

