Spätes Siegrtor: SC Unterpullendorf gewinnt gegen SPG Nikitsch/Kr. Minihof

Details Sonntag, 01. September 2024 20:19

Der SC Unterpullendorf setzte sich in einem packenden Spiel der 1. Klasse Mitte (BGLD) gegen die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof mit 2:1 durch. Das Heimteam profitierte dabei von einem Eigentor und einem späten Treffer, während die Gäste trotz eines Ausgleichs in der zweiten Halbzeit den Kürzeren zogen. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und entscheidenden Momenten.

Eigentor bringt SC Unterpullendorf in Führung

Die Partie zwischen dem SC Unterpullendorf und der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof begann erwartungsgemäß umkämpft, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Nach 23 Minuten entschied der Schiedsrichter auf eine Trinkpause, um den Spielern eine kurze Erholung zu gönnen.

Nur wenige Minuten später, in der 31. Spielminute, ereignete sich der entscheidende Moment der ersten Hälfte. Ein unglückliches Eigentor von Andras Horvath brachte die Heimmannschaft in Führung. SC Unterpullendorf profitierte davon und konnte mit einem Vorsprung von 1:0 in die Halbzeitpause gehen. Die Gäste zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und kämpften weiterhin engagiert um den Ausgleich.

Spannende Schlussphase mit zwei Toren

Nach dem Seitenwechsel erhöhte SPG Nikitsch/ Kr. Minihof den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber verteidigten ihren knappen Vorsprung jedoch mit viel Einsatz und Geschick. Doch in der 77. Minute musste SC Unterpullendorf einen herben Rückschlag hinnehmen: Manuel Lang erhielt die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Diese Unterzahl spielte den Gästen in die Karten.

Nur wenige Minuten später, in der 81. Minute, war es dann soweit: Gabor Marics erzielte den Ausgleich für SPG Nikitsch/ Kr. Minihof. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, und beide Mannschaften wollten den Sieg unbedingt für sich verbuchen.

In der letzten regulären Spielminute sorgte dann Tobias Szaffich für den umjubelten Siegtreffer des SC Unterpullendorf. Mit seinem Tor in der 90. Minute brachte er seine Mannschaft mit 2:1 in Führung und sicherte damit die drei Punkte für sein Team. Die Gastgeber verteidigten den Vorsprung in der dreiminütigen Nachspielzeit erfolgreich und bejubelten letztendlich einen hart erkämpften Sieg.

1. Klasse Mitte: Unterpullendorf : Nikitsch/ Kr. Minihof - 2:1 (1:0)

92 Tobias Szaffich 2:1

81 Gabor Marics 1:1

31 Eigentor durch Andras Horvath 1:0

