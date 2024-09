SV Loipersbach ringt UFC Mannersdorf knapp nieder

Spielberichte

Freitag, 06. September 2024 21:52

In einem mitreißenden Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der SV Loipersbach mit 3:2 gegen den UFC Mannersdorf durch. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich die Heimmannschaft zurück ins Spiel und entschied die Partie letztlich für sich. Der Siegtreffer fiel erst in der zweiten Halbzeit, wodurch die Spannung bis zum Schluss erhalten blieb.

Blitzstart von UFC Mannersdorf - Hausherren reagieren auf Doppelschlag mit eigenem Doppelschlag

Die Begegnung begann äußerst intensiv, und die Gäste aus Mannersdorf legten einen furiosen Start hin. Bereits in der 5. Minute gingen sie durch Tamás Botos in Führung. Es sollte nicht lange dauern, bis das nächste Tor folgte. In der 9. Minute war es Filip Omazic, der auf 2:0 für den UFC Mannersdorf erhöhte. Die Zuschauer staunten nicht schlecht über diesen frühen Doppelschlag, der die Gäste in eine komfortable Position brachte.

Der SV Loipersbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 39. Minute gelang es Sandro Sedlatschek, den Anschlusstreffer zu erzielen und den Rückstand auf 1:2 zu verkürzen. Dies schien die Moral der Heimmannschaft zu stärken, denn nur eine Minute später, in der 40. Minute, glich Fabian Jakob Kruse für den SV Loipersbach zum 2:2 aus. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung war greifbar.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, jedoch konzentrierte sich das Geschehen mehr auf das Mittelfeld, und beide Teams suchten nach der entscheidenden Möglichkeit. In der 64. Minute wurde die Geduld der Heimfans schließlich belohnt. Akos Komaromi erzielte das 3:2 für den SV Loipersbach, was gleichzeitig das Siegtor bedeuten sollte. Der Jubel war groß, und das Spiel nahm erneut an Intensität zu.

In den verbleibenden Minuten versuchte der UFC Mannersdorf noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Dies führte zu hitzigen Momenten auf dem Platz, und in der 90. Minute sah Denis Brkic vom UFC Mannersdorf die Gelb-Rote Karte, was die Chancen auf ein Comeback der Gäste weiter schmälerte. Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SV Loipersbach konnte einen hart erkämpften 3:2-Sieg feiern.

1. Klasse Mitte: Loipersbach : Mannersdorf - 3:2 (2:2)

64 Akos Komaromi 3:2

40 Fabian Jakob Kruse 2:2

39 Sandro Sedlatschek 1:2

9 Filip Omazic 0:2

5 Tamás Botos 0:1

