Torreiches Duell: Kaisersdorf/Markt St. Martin siegt knapp bei HRVATI

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:10

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Mitte (BGLD) trafen die SPG HRVATI und die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin aufeinander. Nach einem nervenaufreibenden Spielverlauf konnte sich das Gastteam Kaisersdorf/Markt St. Martin knapp mit 4:3 durchsetzen. Zur Halbzeit stand es 1:1, doch in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Dramatik und Tempo zu, was zu einem packenden Finish führte.

Ausgeglichene erste Halbzeit - Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel

Schon früh in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams, dass sie auf Sieg spielten. In der 33. Minute gelang Mátyás Krizsonits der erste Treffer des Spiels, wodurch die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin mit 1:0 in Führung ging. Die Abwehr der SPG HRVATI schien in diesem Moment unaufmerksam, was Krizsonits eiskalt ausnutzte.

Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und zeigten Kampfgeist. Kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute erzielte Manuel Fazekas den Ausgleich für die SPG HRVATI. Dieser Treffer kurz vor der Halbzeitpause war ein wichtiger Moment für das Heimteam, das sich nun gestärkt in die Kabine begab.

Spannende zweite Halbzeit mit einem Herzschlagfinale

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 48. Minute brachte Mátyás Krizsonits die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin erneut in Führung. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn nur zwei Minuten später, in der 50. Minute, erzielte Manuel Fazekas seinen zweiten Treffer des Tages und glich erneut für die SPG HRVATI aus.

Das Spiel blieb spannend und die Zuschauer wurden weiterhin mit Toren verwöhnt. In der 55. Minute gelang Mate Honyak der Treffer zum 3:2 für die SPG HRVATI. Die Gastgeber schienen nun auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin hatte andere Pläne und setzte alles daran, das Spiel zu drehen.

In der 67. Minute war es erneut Manuel Wiedenhofer, der den Ausgleich für die Gäste erzielte. Mit seinem Treffer zum 3:3 brachte er die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin wieder zurück ins Spiel. Die Partie war nun völlig offen und beide Teams kämpften um den entscheidenden Treffer.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 75. Minute, als Manuel Wiedenhofer seinen zweiten Treffer des Tages markierte und das 4:3 für die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin erzielte. Trotz aller Bemühungen der SPG HRVATI in den verbleibenden Minuten, gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute endete ein packendes Spiel mit einem knappen 4:3-Sieg für die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für ein unterhaltsames Spiel, das den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Mitte: HRVATI : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 3:4 (1:1)

75 Manuel Wiedenhofer 3:4

67 Manuel Wiedenhofer 3:3

55 Mate Honyak 3:2

50 Manuel Fazekas 2:2

48 Mátyás Krizsonits 1:2

45 Manuel Fazekas 1:1

33 Mátyás Krizsonits 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.