Spektakulärer Heimsieg für ASK Raiding gegen SC Unterpullendorf

Details Samstag, 07. September 2024 22:20

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der ASK Raiding knapp mit 4:3 gegen den SC Unterpullendorf durch. Schon in der ersten Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für ihren späteren Sieg, während die Gäste bis zur letzten Minute kämpften, um das Blatt zu wenden. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, sehenswerte Treffer und einen spannenden Schlussspurt.

ASK Raiding legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Der ASK Raiding startete furios in die Partie und konnte bereits in der 9. Minute das erste Mal jubeln. Gabor Borsos überlupfte den Torwart von SC Unterpullendorf im 1-gegen-1 und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur 15 Minuten später erhöhte Borsos erneut, dieses Mal per Kopf nach einer Flanke, auf 2:0. Die Hausherren schienen das Spiel fest im Griff zu haben, doch SC Unterpullendorf gab sich nicht so leicht geschlagen.

In der 31. Minute erzielte Tobias Szaffich den verdienten Anschlusstreffer für SC Unterpullendorf. Nach einem Freistoß köpfte er den Ball ins Netz und brachte sein Team auf 2:1 heran. Trotz des Tores war der Druck auf Raiding zunächst nicht spürbar, da sie weiterhin auf Konter lauerten. Zur Halbzeitpause ging es mit einem Spielstand von 2:1 in die Kabinen, wobei Raiding vor allem durch ihre Effektivität vor dem Tor überzeugte.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel zeigte ASK Raiding erneut seine Klasse. In der 53. Minute erhöhte Richard Köbanyai nach einem Steckpass im 1-gegen-1 gegen den Torwart auf 3:1. Dies schien zunächst eine Vorentscheidung zu sein, doch die Gäste aus Unterpullendorf kämpften weiter. In der 70. Minute stellte Gabor Borsos mit seinem dritten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1.

SC Unterpullendorf gab sich jedoch nicht geschlagen und startete eine beeindruckende Aufholjagd. In der 87. Minute gelang Balazs Vidak ein wunderschöner Treffer aus 30 Metern ins Kreuzeck zum 4:2. Dieser Treffer setzte Raiding unter Druck, doch sie verteidigten tapfer. In der 90. Minute machte Tobias Szaffich das Spiel nochmals spannend, als er per Kopf nach einer Flanke den 4:3-Anschlusstreffer erzielte.

Die Nachspielzeit war an Spannung kaum zu überbieten, doch am Ende brachte ASK Raiding den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen hart erkämpften 4:3-Sieg. Die Mannschaft von SC Unterpullendorf musste sich trotz einer starken Leistung und einer beeindruckenden Moral geschlagen geben.

1. Klasse Mitte: Raiding : Unterpullendorf - 4:3 (2:1)

94 Tobias Szaffich 4:3

87 Balazs Vidak 4:2

70 Gabor Borsos 4:1

53 Richard Köbanyai 3:1

31 Tobias Szaffich 2:1

24 Gabor Borsos 2:0

9 Gabor Borsos 1:0

