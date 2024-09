SV Oberloisdorf siegt im packenden Duell gegen SC Kroatisch Geresdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:23

In einem äußerst torreichen Spiel der 5. Runde in der 1. Klasse Mitte setzte sich der SV Oberloisdorf auswärts mit 5:2 gegen den SC Kroatisch Geresdorf durch. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der SV Oberloisdorf eine beeindruckende Leistung und drehte die Partie zu seinen Gunsten. Vor allem Márk Abért und Erblin Polomi glänzten mit jeweils zwei Treffern und führten ihr Team zu einem verdienten Sieg.

Frühe Tore auf beiden Seiten - Gäste nach fünf Toren in Akt eins knapp in Front

Das Spiel startete mit hohem Tempo und bereits in der dritten Minute gelang dem SC Kroatisch Geresdorf die Führung. Szilveszter Wertetics netzte eiskalt ein und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch der SV Oberloisdorf ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete schnell. In der 14. Minute glich Erblin Polomi nach einem schnellen Konter zum 1:1 aus.

Nur sieben Minuten später war es erneut der SV Oberloisdorf, der in Führung ging. Márk Abért nutzte einen Fehler des Geresdorfer Torwarts und schob den Ball aus 25 Metern ins leere Tor ein. Der SC Kroatisch Geresdorf kämpfte jedoch weiter und kam in der 28. Minute zum verdienten Ausgleich. Nach einem Freistoß konnte Sebastian Dorner den Ball im Netz unterbringen und stellte auf 2:2.

Das letzte Wort in der ersten Halbzeit hatte jedoch wieder der SV Oberloisdorf. In der 40. Minute nutzte Erblin Polomi eine Verwirrung in der Geresdorfer Defensive und erzielte das 3:2 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem hohen Tempo. In der 55. Minute hatte der SC Kroatisch Geresdorf die große Chance zum Ausgleich, doch ein Abschluss aus kurzer Distanz ging über das Tor. Wenige Minuten später zeigte sich der SV Oberloisdorf erneut eiskalt vor dem Tor. In der 57. Minute erzielte Márk Abért seinen zweiten Treffer des Tages und stellte auf 4:2.

Der SC Kroatisch Geresdorf versuchte weiterhin, den Anschluss zu finden, doch ein Lattentreffer in der 65. Minute verhinderte ein weiteres Tor. In der 70. Minute machte Peter Janos Nemeth mit einem spektakulären Treffer aus einem unmöglichen Winkel alles klar und erzielte das 5:2 für den SV Oberloisdorf.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von Dramatik. In der 86. Minute bekam der SC Kroatisch Geresdorf einen Elfmeter zugesprochen, doch der Torwart des SV Oberloisdorf parierte den Schuss. Kurz darauf wurde ein weiteres Tor der Gastgeber wegen Abseits aberkannt.

Nach 90 Minuten und einer dreiminütigen Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SV Oberloisdorf konnte sich über einen verdienten 5:2-Auswärtssieg freuen.

1. Klasse Mitte: Kr. Geresdorf : Oberloisdorf - 2:5 (2:3)

70 Peter Janos Nemeth 2:5

57 Márk Abért 2:4

40 Erblin Polomi 2:3

28 Sebastian Dorner 2:2

21 Márk Abért 1:2

14 Erblin Polomi 1:1

3 Szilveszter Wertetics 1:0

