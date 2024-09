ASK Weppersdorf triumphiert in rasanter Partie beim SC Piringsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:26

In einem ereignisreichen Spiel der 5. Runde in der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der ASK Weppersdorf deutlich mit 6:2 gegen den SC Piringsdorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Sieg und führten zur Pause mit 4:1. Trotz eines späten Treffers der Heim-Mannschaft dominierte Weppersdorf das Spiel über weite Strecken und ließ dem SC Piringsdorf kaum eine Chance.

Früher Doppelschlag der Gäste - Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 3. Minute unterlief dem Torhüter von SC Piringsdorf ein folgenschwerer Fehler, als er eine abgefälschte Flanke ins eigene Tor köpfte. Diese frühe Führung für ASK Weppersdorf durch ein Eigentor von Sebastian Böhm setzte die Gastgeber sichtlich unter Druck. Weppersdorf nutzte den Schwung und legte in der 8. Minute nach. David Gera wurde am Strafraumrand freigespielt und traf sensationell ins lange Kreuzeck.

SC Piringsdorf zeigte sich jedoch nicht geschockt und versuchte, ins Spiel zurückzukommen. In der 14. Minute hatten sie ihre erste gute Aktion, doch der Schuss wurde geblockt. In der 19. Minute gelang ihnen schließlich der Anschlusstreffer. Nikolas Reitgruber vollendete einen guten Angriff mit einem präzisen flachen Abschluss ins Eck und verkürzte auf 1:2.

Doch Weppersdorf ließ sich nicht beirren und antwortete prompt. In der 38. Minute war es erneut Gabor Markus, der nach einem kuriosen Ballwechsel im Strafraum eiskalt blieb und den Ball flach ins Tor schob. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Markus mit einem Volley-Treffer nach einer präzisen Hereingabe auf 4:1. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabine.

Weppersdorf lässt nichts anbrennen

Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Weppersdorf blieb die aktivere Mannschaft und erarbeitete sich in der 49. Minute die erste gute Chance der zweiten Hälfte, doch der Ball landete knapp neben dem Tor. .

In der 61. Minute baute David Gera die Führung der Gäste weiter aus. Er wurde gut freigespielt und setzte sich im Eins-gegen-Eins gegen den Torhüter durch. Der Ball rollte langsam ins Tor, und die Rettungsversuche von Elias Stampf scheiterten.

In den folgenden Minuten plätscherte das Spiel vor sich hin. SC Piringsdorf hatte zwar eine gute Kopfballchance in der 82. Minute, doch der Ball flog über das Tor. Weppersdorf konterte und erzielte in der 80. Minute das 6:1 durch David Gera, der einen schnellen Gegenangriff erfolgreich abschloss.

In der 88. Minute gelang SC Piringsdorf noch ein Ehrentreffer. Marcel Bader traf zum 2:6 und zeigte dabei seine Treffsicherheit. Doch dieser Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. Kurz darauf endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem klaren 6:2-Sieg für den ASK Weppersdorf.

1. Klasse Mitte: Piringsdorf : Weppersdorf - 2:6 (1:4)

88 Marcel Bader 2:6

80 David Gera 1:6

61 David Gera 1:5

46 Gabor Markus 1:4

38 Gabor Markus 1:3

19 Nikolas Reitgruber 1:2

8 David Gera 0:2

3 Sebastian Böhm 0:1

