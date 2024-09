SPG Nikitsch/ Kr. Minihof siegt knapp gegen ASK Raiding

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:44

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich SPG Nikitsch/ Kr. Minihof gegen den ASK Raiding mit 2:1 durchsetzen. Trotz widriger Wetterbedingungen gelang es beiden Teams, eine spannende und hart umkämpfte Begegnung zu liefern. Die Heimmannschaft konnte sich letztlich durchsetzen und ihren zweiten Heimsieg feiern.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften großen Einsatz. Die erste gute Chance des Spiels gehörte SPG Nikitsch/ Kr. Minihof bereits in der 7. Minute, als ein vielversprechender Angriff nur knapp sein Ziel verfehlte. In der 14. Minute verpasste die Heimmannschaft eine weitere hervorragende Gelegenheit, als ein Schuss gegen die Stange prallte.

ASK Raiding hatte ebenfalls seine Chancen. In der 21. Minute hatten sie ihre erste vielversprechende Möglichkeit, die jedoch knapp daneben ging. Kurz darauf, in der 22. Minute, gab es einen Freistoß für Raiding, aus dem jedoch nichts Zählbares resultierte. Auch in der 32. Minute blieben sie glücklos, als ein Schuss über das Tor ging.

Die Heimmannschaft setzte immer wieder nach und hatte in der 45. Minute eine sehr gute Chance, die jedoch vom Torhüter von ASK Raiding vereitelt wurde. Somit gingen beide Teams ohne Tore in die Halbzeitpause.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. In der 49. Minute verfehlte ein Schuss von ASK Raiding das Tor. Die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof intensivierte ihre Bemühungen und wurde schließlich in der 62. Minute belohnt, als Gabor Marics per Kopfball zum 1:0 traf. Nur sechs Minuten später baute Milan Toth mit einem Weitschusstor die Führung auf 2:0 aus.

Doch ASK Raiding gab nicht auf und konnte in der 87. Minute durch Gabriel Kautz auf 2:1 verkürzen. Trotz intensiver Bemühungen in den verbleibenden Minuten, einschließlich eines Fallrückziehers von SPG Nikitsch/ Kr. Minihof, der knapp neben das Tor ging, konnte kein weiteres Tor erzielt werden.

Das Spiel bot alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: gute Chancen, spektakuläre Tore und kämpferischen Einsatz von beiden Seiten. Die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof feiert einen knappen Heimsieg.

1. Klasse Mitte: Nikitsch/ Kr. Minihof : Raiding - 2:1 (0:0)

87 Gabriel Kautz 2:1

78 Milan Toth 2:0

62 Gabor Marics 1:0

