SPG HRVATI bezwingt ASK Weppersdorf mit 3:1

Details Freitag, 20. September 2024 22:17

Im Zuge der 7. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG HRVATI am Freitag mit 3:1 gegen den ASK Weppersdorf durch. Nach einem Halbzeitstand von 1:1 konnte die Heimmannschaft das Blatt in der zweiten Hälfte entscheidend wenden und sich den verdienten Sieg sichern. Besonders Manuel Renner und Manuel Fazekas trugen maßgeblich zum Erfolg der SPG HRVATI bei.

Jeweils ein Torerfolg in Durchgang eins

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel. Bereits in der 24. Minute konnte Mate Honyak die SPG HRVATI mit 1:0 in Führung bringen. Ein präziser Abschluss nach einem gut herausgespielten Angriff ließ den Torwart des ASK Weppersdorf keine Chance. Der Treffer brachte die Hausherren früh auf Kurs und setzte die Gäste unter Druck.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute gelang Ákos Márk Virág der Ausgleichstreffer für den ASK Weppersdorf. Eine konzentrierte Aktion vor dem Tor der SPG HRVATI endete mit einem präzisen Schuss von Virág, der den Torhüter der Gastgeber überwinden konnte. Der Spielstand von 1:1 spiegelte die ausgeglichene Partie wider und ließ die Spannung für den weiteren Verlauf steigen.

Entscheidende zweite Halbzeit - Traumstart ebnet weg

Die zweite Halbzeit begann furios für die SPG HRVATI. Bereits in der 47. Minute konnte Manuel Fazekas die erneute Führung für die Gastgeber erzielen. Ein entschlossener Angriff führte zu diesem wichtigen Treffer, der den Gastgebern Auftrieb verlieh. Fazekas ließ dem Torhüter von ASK Weppersdorf keine Chance und stellte auf 2:1.

In der 77. Minute kam es zu einem unglücklichen Eigentor von Manuel Renner, das die Führung der SPG HRVATI weiter ausbaute. Dieser Treffer besiegelte praktisch das Schicksal der Gäste, die sich nun einem Zwei-Tore-Rückstand gegenüber sahen.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war der Sieg der SPG HRVATI besiegelt. Der Endstand von 3:1 reflektierte die starke Leistung der Gastgeber, die besonders in der zweiten Hälfte des Spiels ihre Chancen konsequent nutzten und defensiv sicher standen.

1. Klasse Mitte: HRVATI : Weppersdorf - 3:1 (1:1)

78 Eigentor durch Manuel Renner 3:1

47 Manuel Fazekas 2:1

32 Ákos Márk Virág 1:1

24 Mate Honyak 1:0

