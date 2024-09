SC Unterpullendorf gewinnt kurzweiliges Spiel beim SV Loipersbach

Spielberichte

Details Freitag, 20. September 2024 22:19

In einem nervenaufreibenden Spiel der 7. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte der SC Unterpullendorf einen späten Sieg gegen den SV Loipersbach verbuchen. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit und einem schnellen Ausgleichstreffer der Gastgeber, sicherte sich Unterpullendorf durch einen späten Treffer in der 80. Minute den 2:1-Sieg. Das Spiel endete nach sieben Minuten Nachspielzeit mit einem Endstand von 1:2 zugunsten der Gäste.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen auf beiden Seiten

Die Partie begann mit hohem Tempo und beide Mannschaften zeigten von Beginn an ihre Ambitionen. Schon in der 5. Minute versuchte es Tobias Szaffich für den SC Unterpullendorf aus rund 20 Metern, traf aber nur knapp neben das Tor. Die Gastgeber hatten ihre erste Chance in der 16. Minute, als Akos Komaromi nach einer Hereingabe über das Tor schoss.

In der 23. Minute hatte der SC Unterpullendorf eine große Gelegenheit, als Christian Mörkl nach einem tollen Zusammenspiel mit Tobias Szaffich und Maximilian Estl nur die Latte traf. Zwei Minuten später zeichnete sich der Torwart von Loipersbach, Floiger, mit zwei Glanzparaden aus und verhinderte somit eine frühe Führung der Gäste.

Der SV Loipersbach kam in der 32. Minute zu einer guten Möglichkeit, als Balint Ratatics per Freistoß nur knapp über die Latte zielte. Kurz vor der Halbzeitpause in der 41. Minute schloss Maximilian Estl für Unterpullendorf ab, aber Floiger klärte zur Ecke. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Tore und Spannung in der zweiten Halbzeit - Gäste gewinnen knapp

In der zweiten Halbzeit erhöhte der SC Unterpullendorf den Druck und kam zu weiteren Chancen. In der 54. Minute verfehlte Christian Mörkl aus 20 Metern das Tor, und nur zwei Minuten später traf Maximilian Estl im 1-gegen-1 gegen den Torwart nur neben das Tor.

Der Durchbruch gelang schließlich Balazs Vidak in der 64. Minute. Nach einem Steilpass von Földi nutzte Vidak die Chance im 1-gegen-1 gegen den Torwart und traf ins linke untere Eck zur 1:0-Führung für SC Unterpullendorf. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 68. Minute erzielte Balint Ratatics nach einem Fehler der Unterpullendorfer Abwehr aus kurzer Distanz den 1:1-Ausgleich.

Das Spiel blieb spannend und beide Teams kämpften um den Sieg. In der 79. Minute verfehlte Mörkl aus rund 25 Metern das Tor nur knapp, aber nur eine Minute später sorgte Tobias Szaffich für die Entscheidung. Nach einem Fehler des Loipersbacher Torwarts nutzte Szaffich die Gelegenheit und traf zum 2:1 für SC Unterpullendorf.

In der 90. Minute hatte Balazs Vidak noch eine weitere Chance für die Gäste, aber der Torwart von Loipersbach hielt seinen Schuss. Die Schiedsrichter entschieden auf sechs Minuten Nachspielzeit, in der der SV Loipersbach alles versuchte, um noch den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Das Spiel endete nach 97 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den SC Unterpullendorf.

1. Klasse Mitte: Loipersbach : Unterpullendorf - 1:2 (0:0)

80 Tobias Szaffich 1:2

68 Balint Ratatics 1:1

64 Balazs Vidak 0:1

