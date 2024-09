Dramatisches Comeback: SC Kroatisch Geresdorf besiegt UFC Mannersdorf nach 0:2-Rückstand

Spielberichte

Ein packendes Spiel zwischen dem SC Kroatisch Geresdorf und UFC Mannersdorf endete mit einem beeindruckenden 3:2-Sieg für die Gastgeber. Nachdem die Gäste zur Halbzeit noch mit zwei Toren Vorsprung führten, drehte SC Kroatisch Geresdorf in der zweiten Halbzeit und in Überzahl das Spiel zu ihren Gunsten.

Erste Halbzeit: Dominanz der Gäste, doch Unterzahl

Die Begegnung begann mit einem frühen Führungstor für UFC Mannersdorf. Bereits in der vierten Minute traf Daniel Zoltan Illes und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber waren sichtlich geschockt und suchten nach einer schnellen Antwort, doch die Abwehr der Gäste hielt stand.

In der 23. Minute musste UFC Mannersdorf jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Manuel Kantor nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl blieb UFC Mannersdorf gefährlich und konnte ihre Führung kurz vor der Halbzeitpause sogar noch ausbauen. In der 43. Minute war es Rafael Magedler, der das 2:0 erzielte und somit die Weichen für einen möglichen Auswärtssieg stellte. Mit diesem Stand gingen beide Teams in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Ein beeindruckendes Comeback

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen SC Kroatisch Geresdorf, der entschlossen war, das Blatt zu wenden. In der 66. Minute erzielte Szilveszter Wertetics den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieses Tor war der Startschuss für eine furiose Aufholjagd der Gastgeber.

Nur vier Minuten später, in der 70. Minute, gelang Sebastian Domnanovich der Ausgleichstreffer zum 2:2. Das Stadion bebte, und die Spieler von SC Kroatisch Geresdorf waren nun in der klaren Überlegenheit. UFC Mannersdorf konnte der zunehmenden Offensive der Gastgeber nur wenig entgegensetzen.

In der 79. Minute kam es schließlich zum Höhepunkt des Spiels. Soma Füzi setzte sich geschickt gegen die Abwehr der Gäste durch und erzielte das 3:2 für SC Kroatisch Geresdorf. Die Fans jubelten und die Stimmung im Stadion erreichte ihren Höhepunkt.

Der SC Kroatisch Geresdorf zeigte mit diesem Sieg eine beeindruckende Moral und Kampfgeist, während UFC Mannersdorf trotz einer starken ersten Halbzeit am Ende leer ausging. Das Spiel endete 3:2 zugunsten der Gastgeber, die sich über drei wichtige Punkte freuen durften.

1. Klasse Mitte: Kr. Geresdorf : Mannersdorf - 3:2 (0:2)

79 Soma Füzi 3:2

70 Sebastian Domnanovich 2:2

66 Szilveszter Wertetics 1:2

43 Rafael Magedler 0:2

4 Daniel Zoltan Illes 0:1

