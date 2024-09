Spannendes Duell endet mit knappen Sieg für SV Antau beim ASK Raiding

Spielberichte

Ein aufregendes und torreiches Spiel zwischen dem ASK Raiding und dem SV Antau fand in der 7. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) statt. Die Partie, die mit einem packenden 3:4 endete, hatte alles, was sich Fußballfans wünschen: viele Tore, spannende Wendungen und dramatische Schlussminuten. Besonders bemerkenswert waren die kämpferischen Leistungen beider Teams, die bis zur letzten Sekunde alles gaben.

Ein ausgeglichenes erstes Spielabschnitt

Der ASK Raiding und der SV Antau gingen von Beginn an engagiert zur Sache. Bereits nach 33 Minuten setzte der ASK Raiding ein erstes Zeichen. Richard Ciernik nutzte eine gute Gelegenheit und traf zum 1:0 für die Gastgeber. Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht lange an, denn der SV Antau schlug kurz vor dem Halbzeitpfiff zurück. In der 45. Minute gelang Florian Gold der wichtige Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und beide Mannschaften konnten sich auf ein spannendes zweites Spielabschnitt vorbereiten.

Tore und Drama in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Paukenschlag. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff brachte Mario Lösch den ASK Raiding erneut in Führung. Mit seinem Treffer zum 2:1 schien es, als könnten die Gastgeber das Spiel für sich entscheiden. Doch der SV Antau zeigte sich unbeeindruckt und antwortete in der 59. Minute durch Lukas De Zordo, der den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Spiel blieb weiterhin spannend und beide Teams hatten ihre Chancen, die Partie zu entscheiden.

In der 80. Minute war es erneut Lukas De Zordo, der den SV Antau in Führung brachte. Sein zweites Tor des Tages zum 2:3 ließ die Gäste jubeln und setzte den ASK Raiding unter Druck. Doch die Gastgeber bewiesen Moral und kämpften sich zurück. Nur neun Minuten später, in der 89. Minute, war es Richard Nemeth, der mit seinem Treffer zum 3:3 die Hoffnungen der Heimfans wiederbelebt. Die Spannung war förmlich greifbar, als die reguläre Spielzeit zu Ende ging und fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden.

Die Nachspielzeit sollte jedoch eine dramatische Wendung bringen. In der 90. Minute sah Manuel Posch vom ASK Raiding die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Diese numerische Unterlegenheit nutzte der SV Antau eiskalt aus. Karl Gerdenich erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 3:4 für die Gäste. Trotz aller Bemühungen des ASK Raiding, das Blatt noch einmal zu wenden, blieb es bei diesem Ergebnis.

Mit dem Schlusspfiff nach 95 Minuten war die Partie entschieden, und der SV Antau konnte einen hart umkämpften Auswärtssieg feiern. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, die den Zuschauern ein spannendes und mitreißendes Fußballspiel bescherte.

1. Klasse Mitte: Raiding : Antau - 3:4 (1:1)

93 Karl Gerdenich 3:4

89 Richard Nemeth 3:3

80 Lukas De Zordo 2:3

59 Lukas De Zordo 2:2

49 Mario Lösch 2:1

50 Florian Gold 1:1

33 Richard Ciernik 1:0

