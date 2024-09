SPG Nikitsch/ Kr. Minihof bezwingt SC Piringsdorf nach rasantem zweiten Akt

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 07:02

Im Rahmen der 7. Runde in der 1. Klasse Mitte (BGLD) trafen SC Piringsdorf und SPG Nikitsch/ Kr. Minihof aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich schließlich SPG Nikitsch/ Kr. Minihof mit 3:1 durch. Trotz einer kämpferischen Leistung von SC Piringsdorf und einem späten Anschlusstreffer reichte es nicht für einen Punktgewinn.

Torlose erste Halbzeit

Der Anpfiff ertönte und beide Teams starteten mit viel Engagement in die Partie. SC Piringsdorf und SPG Nikitsch/ Kr. Minihof schenkten sich nichts und lieferten sich einen intensiven Kampf um jeden Ball. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sehr stabil, wodurch es in der ersten Halbzeit zu keinen nennenswerten Torchancen kam. Das Spiel war geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld und gut verteidigten Angriffen. Nach 45 Minuten ging es schließlich torlos in die Pause.

SPG Nikitsch/ Kr. Minihof dreht nach der Pause auf

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. SPG Nikitsch/ Kr. Minihof zeigte sich nun offensiver und suchte vermehrt den Weg zum Tor. In der 67. Minute war es dann soweit: Levente Kristof erzielte das 1:0 für SPG Nikitsch/ Kr. Minihof und brachte sein Team in Führung. Dieser Treffer setzte SC Piringsdorf unter Druck und zwang sie zu einer offensiveren Spielweise.

Doch nur acht Minuten später, in der 75. Minute, schlug SPG Nikitsch/ Kr. Minihof erneut zu. Andras Horvath erhöhte auf 2:0 und brachte sein Team in eine komfortable Position. SC Piringsdorf gab jedoch nicht auf und versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzufinden.

In der 79. Minute kam es jedoch zu einem Rückschlag für SC Piringsdorf. Daniel Gilschwert erhielt die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. In Unterzahl war es für SC Piringsdorf nun noch schwieriger, den Rückstand aufzuholen. Dennoch zeigte das Team Moral und konnte in der 80. Minute durch Marcel Bader auf 1:2 verkürzen.

SC Piringsdorf warf nun alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch SPG Nikitsch/ Kr. Minihof nutzte die sich bietenden Räume und konterte gefährlich. In der 90. Minute setzte Attila Hajos mit dem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt der Partie. Das Spiel endete kurz darauf und SPG Nikitsch/ Kr. Minihof konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

1. Klasse Mitte: Piringsdorf : Nikitsch/ Kr. Minihof - 1:3 (0:0)

90 Attila Hajos 1:3

80 Marcel Bader 1:2

75 Andras Horvath 0:2

67 Levente Kristof 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.