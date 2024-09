SPG Nikitsch/ Kr. Minihof besiegt SV Loipersbach dank Horvath-Goldtor

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 21:49

Im Zuge der 8. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof mit einem knappen 1:0 gegen den SV Loipersbach durchsetzen. Das entscheidende Tor fiel in der 65. Minute durch Andras Horvath, der per Kopf traf. Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen intensiven Schlagabtausch, wobei zahlreiche Chancen auf beiden Seiten ungenutzt blieben.

Intensive erste Halbzeit

Unter Flutlicht betraten die Spieler das Feld und die Partie wurde angepfiffen. Die Anfangsphase gehörte eher der Heimmannschaft, die bereits in der sechsten Minute mit einem Schuss in die Mitte auf sich aufmerksam machte. Der SV Loipersbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete prompt ersten ruhenden Bällen.

Die Chancen häuften sich für die Gastgeber, als in der 18. Minute ein Schuss aufs Tor abgegeben wurde, den der gegnerische Torwart jedoch parierte. Eine weitere gute Chance der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof in der 21. Minute blieb ebenfalls ungenutzt. In der 26. Minute erhielt die Heimmannschaft einen Freistoß aus 17 Metern, doch auch dieser führte nicht zum Erfolg. Die Möglichkeiten für die Gastgeber nahmen kein Ende: Ein Nachschuss in der 27. Minute ging knapp über das Tor, ebenso wie die Chance in der 32. Minute.

Die 40. Minute brachte eine besonders dramatische Szene mit sich: Ein Spieler der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof traf nur die Latte. Trotz all dieser Offensivaktionen blieb das Spiel zur Halbzeit torlos. Auch der SV Loipersbach hatte seine Momente, konnte jedoch keine nennenswerten Torchancen herausspielen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ähnlich intensiv wie die erste. Bereits in der 46. Minute musste der Torwart des SV Loipersbach einen gefährlichen Schuss parieren. Die Gäste ihrerseits kamen in der 53. Minute zu einer guten Gelegenheit, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 65. Minute. Nach einer Flanke stieg Andras Horvath am höchsten und köpfte den Ball zum 1:0 für die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof ins Netz. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck, die nun auf den Ausgleich drängten.

In der 70. Minute verpasste die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof eine weitere gute Chance, als ein Schuss übers Tor ging. In der Schlussphase des Spiels hatte die Heimmannschaft mehrere Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden: Ein Schuss in der 84. Minute ging über das Tor, ebenso wie eine weitere Gelegenheit in der 90. Minute.

Der SV Loipersbach versuchte seinerseits alles, um den Ausgleich zu erzielen, hatte jedoch in der 90. Minute ebenfalls Pech, als ein Schuss über das Tor ging. Kurz darauf endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 1:0-Sieg für die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof.

1. Klasse Mitte: Nikitsch/ Kr. Minihof : Loipersbach - 1:0 (0:0)

65 Andras Horvath 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.