SV Oberloisdorf siegt souverän beim UFC Mannersdorf

In einem unterhaltsamen Spiel der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der SV Oberloisdorf am Samstagabend gegen UFC Mannersdorf mit 3:0 durch. Trotz tapferer Gegenwehr und einiger vielversprechender Chancen konnten die Gastgeber nicht mit den Gästen mithalten, die ihre Dominanz über die gesamte Spielzeit hinweg ausspielten. Am Ende verließen die Oberloisdorfer das Spielfeld als verdiente Sieger, während Mannersdorf sich trotz der Niederlage für eine solide Defensivarbeit loben kann.

Erste Halbzeit: Oberloisdorf mit Führung zur Pause

Der SV Oberloisdorf übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und setzte UFC Mannersdorf früh unter Druck. Schon in der 13. Minute zeigte sich die Dominanz der Gäste, die das Spiel weitgehend bestimmten. Die erste ernstzunehmende Chance für den UFC Mannersdorf ergab sich in der 21. Minute, als Daniel Illes einen gefährlichen Schuss abgab, der jedoch von Tormann Horvath mit einer Glanzparade vereitelt wurde.

Im Gegenzug hatte der SVO eine ähnliche Situation im Strafraum von Mannersdorf, doch Tormann Tarodi war zur Stelle und konnte den Ball klären. Diese Phase des Spiels war von intensiven Aktionen auf beiden Seiten geprägt, jedoch blieb das Glück zunächst aus. In der 34. Minute kristallisierten sich leichte Vorteile für den SVO heraus, wobei die Verteidigung von Mannersdorf stark dagegenhielt.

Das erste Tor des Abends fiel schließlich in der 41. Minute: Mark Abert schob den Ball nach einem präzisen Pass überlegt neben Tarodi ein und brachte den SV Oberloisdorf mit 1:0 in Führung. Trotz weiterer Versuche auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Spielstand.

Zweite Halbzeit: Oberloisdorf macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit druckvollen Aktionen von Oberloisdorf. In der 49. Minute verfehlte Polomi Erblin nach einem hervorragenden Pass von Art Jan aus aussichtsreicher Position das Tor. Die Chancen für den SVO häuften sich, und Mannersdorfs Torhüter Tarodi konnte sich mehrfach auszeichnen, insbesondere in der 51. Minute mit zwei sehenswerten Paraden.

Der Druck der Gäste zahlte sich in der 70. Minute aus, als Tamas Bogdanyi nach einer Ecke das 2:0 für den SV Oberloisdorf erzielte. Diese Führung schien die Mannersdorfer Moral zu brechen, denn die Angriffe der Gastgeber wurden immer seltener und weniger gefährlich. In der 81. Minute gelang dem UFC ein letzter Hoffnungsschimmer, als ein Freistoß die obere Lattenkante traf und Horvath zur Stelle war.

Die hitzige Schlussphase des Spiels wurde durch eine kurze Rudelbildung in der 79. Minute markiert, die jedoch vom Schiedsrichter schnell unter Kontrolle gebracht wurde. In der 88. Minute machte Marko Art nach einem super Zuspiel von Lazar mit dem 3:0 den Sack endgültig zu. Das Spiel endete nach sechsminütiger Nachspielzeit mit einem deutlichen Sieg für den SV Oberloisdorf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manfred Baumgartner (1825 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manfred Baumgartner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.