SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin triumphiert in Antau

Details Samstag, 28. September 2024 22:28

In einem intensiven Aufeinandertreffen der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Antau durch. Nachdem beide Mannschaften in der ersten Halbzeit keine Tore erzielten, gelang den Gästen in der zweiten Hälfte ein überzeugender Durchbruch. Der glänzend aufgelegte Mátyás Krizsonits trug mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg der Gäste bei. Besonders dramatisch wurde das Spiel durch eine Rote Karte für Antaus Martin Stockinger.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Antau und der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin begann mit viel Engagement von beiden Seiten. In den ersten 45 Minuten lieferten sich die Mannschaften einen harten Kampf um die Vorherrschaft auf dem Platz. Trotz zahlreicher Angriffsversuche auf beiden Seiten blieb das Tor wie vernagelt. Die Defensiven standen gut, und die Torhüter mussten einige Male ihre Klasse beweisen. Vor allem die Gäste aus Kaisersdorf/Markt St. Martin hatten mehrfach die Gelegenheit, in Führung zu gehen, doch der letzte Pass oder der entscheidende Abschluss blieben aus. Auch Antau zeigte sich kämpferisch und versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Letztlich gingen beide Teams jedoch ohne Tore in die Halbzeitpause.

Entscheidende zweite Halbzeit - Gäste gewinnen klar

Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. Kaisersdorf/Markt St. Martin erhöhte den Druck und wurde in der 57. Minute dafür belohnt. Martin Zsirai traf für die Gäste und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Antau war sichtlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr der Gäste nicht überwinden. In der 71. Minute kam es dann zu einem spielentscheidenden Moment: Martin Stockinger vom SV Antau sah nach einer Notbremse die Rote Karte und musste den Platz verlassen. Diese Situation nutzte Kaisersdorf/Markt St. Martin eiskalt aus.

In der 80. Minute war es erneut Mátyás Krizsonits, der das Leder im Netz versenkte und auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Antau zeigte sich danach zwar kämpferisch, konnte aber in Unterzahl kaum noch gefährlich vor das Tor der Gäste kommen. Kaisersdorf/Markt St. Martin kontrollierte das Spiel nun und ließ keine Zweifel mehr an ihrem Sieg aufkommen. Kurz vor Schluss setzte Mátyás Krizsonits dann den Schlusspunkt: In der 88. Minute erzielte er sein zweites Tor des Abends und besiegelte den 3:0-Endstand.

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin ihre Position in der 1. Klasse Mitte (BGLD).

1. Klasse Mitte: Antau : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 0:3 (0:0)

88 Mátyás Krizsonits 0:3

80 Mátyás Krizsonits 0:2

57 Martin Zsirai 0:1

