SC Unterpullendorf dominiert SPG Hrvati mit einem 7:0-Sieg

Details Sonntag, 29. September 2024 19:15

Der SC Unterpullendorf setzte sich in einem eindrucksvollen Spiel gegen die SPG Hrvati durch und erreichte einen überwältigenden 7:0-Sieg. Die Mannschaft von Trainer Hanak zeigte von Beginn an eine starke Leistung und ließ den Gästen aus Großwarasdorf keine Chance. Besonders die Offensivabteilung der Heimelf brillierte und bescherte den Zuschauern einen unvergesslichen Nachmittag.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Schon in den ersten Minuten war der SC Unterpullendorf klar tonangebend. Bereits in der 7. Minute brachte Balazs Vidak seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und konnten in der 18. Minute durch Balint Komoroczi auf 2:0 erhöhen. Nach einem gut getretenen Eckball von David Földvarszki landete der Ball bei Komoroczi, der ungehindert einschieben konnte.

Die SPG Hrvati fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel und agierte überwiegend ideenlos. Ihre Angriffsversuche blieben ohne Erfolg, während die Defensive des SC Unterpullendorf sicher stand. Einzig ein guter Ausschuss des SCU-Keepers Pirik und eine vergeben Großchance durch Maximilian Estl in der 25. Minute sorgten für ein weiteres Highlight in der ersten Halbzeit. Mit einer verdienten 2:0-Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete – mit einem weiteren Treffer für den SC Unterpullendorf. Balint Komoroczi schnürte seinen Doppelpack in der 48. Minute mit einem Weitschuss aus rund 20 Metern, der dem Gäste-Keeper keine Chance ließ. Die Dominanz der Heimelf setzte sich fort, und in der 70. Minute erzielte Dominik Hunor Csak nach einer schnell ausgeführten Freistoßflanke von David Földvarszki das 4:0.

Die Gäste aus Großwarasdorf hatten in der 59. Minute ihre erste gute Torchance, die jedoch vom SCU-Keeper Pirik stark pariert wurde. In der 79. Minute verwandelte Tobias Szaffich eine Vorlage von Földvarszki mit der Brust zum 5:0. Nur wenige Minuten später, in der 84. Minute, verwandelte David Földvarszki einen Elfmeter souverän zum 6:0, nachdem Clemens Toth seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht hatte.

Der Schlusspunkt wurde in der 87. Minute durch Maulidi Mohammed gesetzt, der nach seiner Einwechslung einen Doppelpass nutzte, um alleine vor dem Tor cool zum 7:0 einzuschieben.

Mit diesem klaren Erfolg überholte der SC Unterpullendorf temporär den SV Oberloisdorf (ein Spiel weniger) und setzte sich an die Tabellenspitze. Das Spiel endete offiziell nach 91 Minuten mit einem Endstand von 7:0.

1. Klasse Mitte: Unterpullendorf : HRVATI - 7:0 (2:0)

87 Maulidi Mohammed 7:0

84 David Földvarszki 6:0

79 Tobias Szaffich 5:0

70 Dominik Hunor Csak 4:0

47 Balint Komoroczi 3:0

18 Balint Komoroczi 2:0

4 Balazs Vidak 1:0

