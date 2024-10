Früher Doppelschlag: SPG Nikitsch/ Kr. Minihof triumphiert über HRVATI

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:31

In der 9. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen die SPG HRVATI durch. Bereits in der ersten Viertelstunde legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg mit zwei schnellen Toren. Trotz zahlreicher Chancen in der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber den Rückstand nicht verkürzen und blieben am Ende ohne Torerfolg. Der Sieg der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof unterstreicht ihre Stärke und lässt sie mit wichtigen drei Punkten nach Hause fahren.

Früher Doppelschlag der Gäste

Schon in den ersten Minuten der Partie setzte die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof die Gastgeber unter Druck. In der 4. Minute erhielt das Team einen Freistoß, der jedoch noch keine Gefahr für das Tor der HRVATI darstellte. Doch der Druck zahlte sich schnell aus. In der 10. Minute gelang Máté Farkas mit einem präzisen Schuss das erste Tor des Spiels und brachte die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof mit 1:0 in Führung. Der schnelle Treffer schien die Gäste zu beflügeln, denn nur fünf Minuten später erhöhte Andras Horvath nach einer gelungenen Aktion auf 2:0. Dieser frühe Doppelschlag stellte die Weichen bereits frühzeitig auf Sieg für die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof.

Die Heim-Mannschaft HRVATI versuchte, sich nach diesem Schock zu sammeln und ihr Spiel zu stabilisieren. Doch die Gäste blieben gefährlich und hatten in der 22. Minute erneut eine Großchance, als ein Spieler der SPG Nikitsch/ Kr. Minihof den Ball jedoch nicht richtig traf und somit eine mögliche Vorentscheidung verpasste. In der Folge plätscherte die erste Halbzeit ohne weitere nennenswerte Ereignisse dahin, und die Teams gingen mit einem 0:2 in die Pause.

HRVATI scheitert an der Verwertung

Nach der Pause kamen die HRVATI entschlossen aus der Kabine und suchten den Anschluss. Doch trotz einiger guter Gelegenheiten, wie einem Schuss auf den Tormann in der 72. Minute und einem gefährlichen Freistoß in der 75. Minute, blieben sie glücklos.

Schließlich endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die SPG Nikitsch/ Kr. Minihof. Dieser Auswärtssieg stärkt ihre Position in der Liga, während die HRVATI sich auf die nächsten Spiele konzentrieren müssen, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

1. Klasse Mitte: HRVATI : Nikitsch/ Kr. Minihof - 0:2 (0:2)

15 Andras Horvath 0:2

10 Máté Farkas 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.