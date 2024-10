Spektakuläres "X" zwischen SV Oberloisdorf und ASK Weppersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:32

Der SV Oberloisdorf und der ASK Weppersdorf lieferten sich ein packendes Duell in der 9. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD), das schließlich in einem 3:3-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten sich in Topform und boten den Zuschauern ein aufregendes Spiel mit zahlreichen Chancen und sechs Toren. Der SV Oberloisdorf startete stark, doch die Gäste aus Weppersdorf bewiesen immer wieder ihren Kampfgeist und holten das Spiel mehrmals auf.

Starker Beginn der Gastgeber - Gäste mit Ausgleich

Der SV Oberloisdorf legte gleich zu Beginn einen fulminanten Start hin. Bereits in der 3. Minute gelang Erblin Polomi das Führungstor, nachdem die Verteidigung der Gäste aus Weppersdorf nicht optimal agierte. Dieses frühe Tor schien die Gastgeber zu beflügeln, und sie kontrollierten das Spielgeschehen in den ersten Minuten weitgehend. Weppersdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam ebenfalls zu Chancen. Ein gut vorgetragener Angriff der Gäste in der 35. Minute endete allerdings mit einem Schuss, der deutlich das Tor verfehlte.

Die Partie gestaltete sich weiterhin ausgeglichen, doch in der 43. Minute konnte Tobias Chmel für Weppersdorf den Ausgleich erzielen, nachdem die Oberloisdorfer Abwehr dem Druck der Gäste nicht standhalten konnte. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, wobei beide Teams sich an einem fairen und dynamischen Spiel beteiligten.

Tore im Minutentakt in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte ASK Weppersdorf den Druck und ging in der 50. Minute durch David Gera mit 2:1 in Führung. Ein schwerer Abwehrfehler der Gastgeber begünstigte diesen Treffer. Doch der SV Oberloisdorf schlug schnell zurück: In der 60. Minute war es Ionut-Andrei Lazar, der nach einem Eckball den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Dieses Tor entfachte erneut das Feuer im Spiel der Oberloisdorfer, die nun sichtbar dominanter agierten.

Die Schlussphase des Spiels war an Spannung kaum zu überbieten. Weppersdorf nutzte einen weiteren schnellen Vorstoß, und David Gera konnte in der 86. Minute die Führung für die Gäste zurückerobern. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn schon eine Minute später gelang dem SV Oberloisdorf durch Márk Abért der erneute Ausgleich zum 3:3. In den letzten Minuten suchten beide Mannschaften den entscheidenden Treffer, doch trotz intensiver Bemühungen blieb es beim gerechten Unentschieden.

Das Spiel zwischen dem SV Oberloisdorf und dem ASK Weppersdorf bot alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: sechs Tore, zahlreiche Chancen auf beiden Seiten und ein offener Schlagabtausch bis zum Abpfiff. Beide Mannschaften können auf ihre Leistungen stolz sein, auch wenn es keinem Team gelang, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen.

1. Klasse Mitte: Oberloisdorf : Weppersdorf - 3:3 (1:1)

87 Márk Abért 3:3

86 David Gera 2:3

60 Ionut-Andrei Lazar 2:2

50 David Gera 1:2

43 Tobias Chmel 1:1

3 Erblin Polomi 1:0

