SC Unterpullendorf feiert Kantersieg beim SC Kr. Geresdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:14

Der SC Unterpullendorf hat sich in der 9. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) eindrucksvoll gegen den SC Kr. Geresdorf durchgesetzt. In einem einseitigen Spiel gewannen die Gäste mit 6:1. Trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens der Hausherren konnte der SC Kr. Geresdorf den Sieg der Unterpullendorfer nie ernsthaft gefährden. Besonders Tobias Szaffich glänzte mit einem Dreierpack und trug maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Unterpullendorf übernimmt früh die Kontrolle

Bereits in der 14. Minute ging der SC Unterpullendorf in Führung. Christian Mörkl traf per Kopf nach einer präzisen Flanke von Balint zum 0:1. Nur wenige Minuten später konnte Unterpullendorf den Vorsprung ausbauen. In der 25. Minute war es David Földvarszki, der nach Vorarbeit von Szaffich und einer Flanke von Pazmann den Ball zum 0:2 ins Netz beförderte. Trotz des frühen Rückstands versuchte der SC Kr. Geresdorf, ins Spiel zu finden, und hatte in der 35. Minute Grund zum Jubeln. Szilveszter Wertetics verkürzte auf 1:2, nachdem er den gegnerischen Torwart im Eins-gegen-eins ausspielte. Dies war auch der Halbzeitstand, mit dem die Gastgeber noch Hoffnungen auf ein Comeback hegten.

Unterpullendorf zieht uneinholbar davon

Nach der Pause blieb der SC Unterpullendorf jedoch weiterhin dominant. In der 58. Minute konnte der Torwart von SC Kr. Geresdorf, Trachter, nach einem Freistoß eine mögliche Gefahr abwehren, doch das änderte nichts an der Offensivkraft der Gäste. In der 72. Minute erhöhte Balazs Vidak mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern auf 1:3. Der Widerstand der Hausherren brach nun endgültig. Tobias Szaffich erzielte in der 74. Minute nach einem Pass von Csak das 1:4 und schloss seine starke Leistung mit einem weiteren Tor in der 78. Minute ab, als er nach einer Ecke den Ball ins linke Eck traf.

In der Schlussphase zeigte der Torhüter von SC Kr. Geresdorf eine Glanzparade, die jedoch nichts an der Überlegenheit von Unterpullendorf änderte. In der 87. Minute setzte Szaffich mit einem Lupfer über den Torwart den Schlusspunkt zum 1:6. Kurz vor Spielende hatte SC Kr. Geresdorf noch ein Abseitstor, doch dies war nur noch eine Randnotiz. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem überzeugenden Sieg für den SC Unterpullendorf.

1. Klasse Mitte: Kr. Geresdorf : Unterpullendorf - 1:6 (1:2)

87 Tobias Szaffich 1:6

78 Tobias Szaffich 1:5

74 Tobias Szaffich 1:4

72 Balazs Vidak 1:3

35 Szilveszter Wertetics 1:2

25 David Földvarszki 0:2

14 Christian Mörkl 0:1

Details

