Spektakuläres Torfestival: SC Piringsdorf triumphiert über SV Antau mit 5:4

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:16

Ein packendes Spiel voller Überraschungen und Tore erlebten die Zuschauer bei der Begegnung zwischen dem SC Piringsdorf und dem SV Antau in der 9. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD). In einem wahren Offensivfeuerwerk setzte sich der SC Piringsdorf nach einem dramatischen Rückstand letztlich mit 5:4 durch. Die Zuschauer bekamen ein mitreißendes Spiel geboten, bei dem beide Mannschaften ihren Siegeswillen eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Frühe Führung und spannender Halbzeitstand

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Antau. In der 26. Minute gelang Zoltan Varga der Führungstreffer für den SV Antau. Nur drei Minuten später erhöhte Karl Gerdenich per Elfmeter auf 2:0, was die Gastmannschaft in eine komfortable Position brachte. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und kamen durch Mate Toth in der 36. Minute wieder ins Spiel zurück. Der SC Piringsdorf kämpfte sich unermüdlich zurück und konnte durch Laszlo Bacsi in der 41. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause war es jedoch Manuel Hergovits, der den SV Antau mit einem Treffer zum 3:2 in Führung brachte.

Mit diesem knappen Vorsprung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause. Die erste Hälfte war geprägt von schnellen Kontern und energischem Angriffsspiel beider Teams, was den Zuschauern einen aufregenden Start in das Spiel bescherte.

Dramatisches Finale und der Sieg für Piringsdorf

Die zweite Halbzeit begann ebenso spektakulär, wie die erste geendet hatte. In der 58. Minute baute Andreas Gold die Führung des SV Antau auf 4:2 aus und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. Doch der SC Piringsdorf bewies Moral und Kampfgeist. In der 69. Minute traf erneut Laszlo Bacsi, diesmal per Traumfreistoß, zum 3:4 und brachte seine Mannschaft wieder heran.

In der 78. Minute sorgte Marcel Bader mit einem weiteren Treffer für den Ausgleich, und das Spiel war wieder offen. Die Spannung auf dem Platz und bei den Zuschauern war greifbar, als sich die Partie ihrem Ende näherte. Schließlich war es Daniel Gilschwert, der in der 89. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für den SC Piringsdorf erzielte und damit die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber entschied.

Das Spiel endete mit einem verdienten 5:4-Sieg für den SC Piringsdorf, der sich nach einem hart umkämpften Match gegen den SV Antau durchsetzen konnte. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für ein unvergessliches Fußballerlebnis. Die Partie war ein eindrucksvolles Beispiel für die Unvorhersehbarkeit und Spannung, die den Fußball ausmacht.

1. Klasse Mitte: Piringsdorf : Antau - 5:4 (2:3)

89 Daniel Gilschwert 5:4

78 Marcel Bader 4:4

69 Laszlo Bacsi 3:4

58 Andreas Gold 2:4

44 Manuel Hergovits 2:3

41 Laszlo Bacsi 2:2

36 Mate Toth 1:2

29 Karl Gerdenich 0:2

26 Zoltan Varga 0:1

