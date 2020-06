Voting - Sieger FC Illmitz: Ein Dorf steht Kopf

Details Dienstag, 02. Juni 2020 16:17

Als sich gestern der Voting-Sieg im Dorf herumgesprochen hatte, gab es kein Halten mehr für die Vereinsanhänger vom FC Illmitz, es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Man hatte mit 2450 Einwohnern grandiose 25426 Stimmabgaben geschafft, ein sensationelles Ergebnis für den burgenländischen Ort am Neusiedlersee.

Ligaportal.at befragte den Obmann des FC Illmitz, Wilhelm Haider, wie es zu diesem sensationellen Ergebnis gekommen ist.

Ligaportal: Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, haben sie damit gerechnet?

Haider:" Also wir sind alle sprachlos und können es noch gar nicht so richtig fassen, dass wir die meisten Stimmen in ganz Österreich erhalten haben".

Ligaportal: Worauf führen sie diese enorme Stimmenabgabe für Illmitz zurück, haben sie jeden Tag den sogenannten „Dorftrummler“ durch das Dorf geschickt? Wenn man hochrechnet, so hat jeder Illmitzer Einwohner 10 Stimmen abgegeben.

Haider: "Nein, heute gibt es modernere Kommunikationsmittel, wir waren auf Facebook dank einem Mitglied des Vorstandes stark engagiert, unser Trainer hat eine eigene Voting-Gruppe ins Leben gerufen und der Zusammenhalt im Verein ist vorbildlich".

Ligaportal: 500.- Euro in bar und 15 neue adidas Match-Bälle sind der Hauptgewinn, was sagen sie dazu?

Haider: "Gerade in Zeiten wie diesen ist so ein Gewinn ein warmer Regen für den Verein, den können wir sehr gut gebrauchen".

Ligaportal: In einem Video auf Ligaportal.at haben sie aus einer Trommel Lose gezogen, um welche Verlosung ist es dabei gegangen?

Haider: "Unser Verein feiert heuer das 65jährige Bestehen und unser Bestreben war es, beim Voting auf die 65% zu kommen, und die den Beitrag auf Facebook gelikt haben, kamen in die Verlosungstrommel, der Hauptpreis war ein Smartphon".

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch.

Werde zum Papp-Fan und unterstütze deinen Verein mit einer Spende!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten