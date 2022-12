SV Gols: Starke Herbstperformance wird mit dem 2. Tabellenplatz belohnt

Details Mittwoch, 21. Dezember 2022 13:54

Der SV Gols ist der erste Verfolger des Tabellenführers Breitenbrunn in der 1. Klasse Nord. Was die Mannen um Trainer Andreas Preisinger auszeichnet, sind die erzielten 39 Treffer in 13 Matches, das bedeutet drei Tore pro Spiel und fast doppelt so viel wie der Spitzenreiter. Außerdem gilt beim SV die Devise "Alles oder nichts", denn man hat kein einziges Remis in der laufenden Saison erzielt. Mit Fabian Ziniel und Wolfgang Roiss hat man zwei Knipser in den eigenen Reihen, wobei die Defensive ein wenig schwächelt.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Andreas Preisinger, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Preisinger: „Wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden, sie hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Wenn man bedenkt, dass wir im Sommer nur zwei Verstärkungen holten, ansonsten mit jungen Spielern alle Matches bestritten und eine gute Performance abgeliefert haben.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Preisinger: „Die Effizienz vor dem Tor muss verbessert werden, ansonsten werden wir nicht viel ändern.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Preisinger: „Ja, Milan Bortel und Robert Glenda haben die Erwartungen sogar übertroffen. Es sind erfahrene Spieler, die viel mit den Jungs reden. Sie sind sozusagen mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Preisinger: „Wir werden weder Ab- noch Zugänge haben.“

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es einen genauen Fahrplan?

Preisinger: „Wir haben nach dem Ende der Hinrunde bis Anfang Dezember einmal wöchentlich in der Halle trainiert, haben Verletzungsprophylaxe gemacht. Nach den Weihnachtsfeiertagen starten wir mit dem Heim-Laufprogramm und am 23. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Nach dem 2. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Preisinger: „Wir werden von Spiel zu Spiel schauen. Unser Ziel ist eine tabellarische Verbesserung zur letzten Saison. Die Top 7 wird angestrebt, alles andere wird sich von selbst ergeben.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Preisinger: „Ich hoffe, dass wir es sind. Die Möglichkeit ist vorhanden, aber es ist kein Muss. Ansonsten schätze ich Neudorf/Parndorf hoch ein.“