"Wieder vorne mitspielen" - ASV Nickelsdorf träumt in der kommenden Saison vom "Griff nach den Sternen"

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 13:01

"Nach der Saison ist vor der Saison" - und damit starten beim ASV Nickelsdorf, der die unlängst zu Ende gegangene Spielzeit 2022/23 in der 1. Klasse Nord auf dem beachtlichen vierten Platz im Klassement abgeschlossen hat, bereits zeitnah die Vorbereitungen für alles Kommende, scharrt das Fußballjahr 2023/24 mit Kickoff Anfang August ja bereits in den Startlöchern. Ligaportal hat mit Sektionsleiter Michael Liedl gesprochen und den Vereinsverantwortlichen über die Sommervorbereitung, die abgelaufene und die bevorstehende Saison sowie die ausgerufene Zielsetzung befragt...

Nach dem "Winterschlaf" folgte das "Frühlingserwachen"

Nachdem dem ASV Nickelsdorf im Herbst nach fünf Siegen, vier Remis und ebenso vielen Niederlagen mit 19 Zählern (Punkteschnitt 1,46) im Gepäck "nur" Rang sechs über den Jahreswechsel eingeräumt wurde, schoss man sich im Frühjahr regelrecht "in Rage", geigte groß auf und schnappte sich Tabellenplatz zwei in der Rückrundentabelle (Frühjahrs-Punkteschnitt 2,23)... Ganz zur Freude des Sektionsleiters, der beim Blick auf die gesammelten Resultate einzig in der Hinrunde das ein oder andere "Haar in der Suppe" findet, welches den ganz großen Coup am Ende verhindert hat - das Gesamturteil fällt dennoch vollends positiv aus: "Im Frühjahr waren wir besonders stark und haben sehr gute Leistungen gezeigt. Leider haben wir in der Hinrunde mit den beiden Niederlagen in Eisenstadt und Podersdorf die Chance auf den Aufstieg selbst verhauen. Trotzdem können wir mit dieser Saison sehr zufrieden sein".

Heimstärke als unlängst errungenes "Ass im Ärmel"

In der am Neusiedlersee gelegenen Gemeinde erfreute sich der Fußball in der abgelaufenen Spielzeit großer Beliebtheit, was berechtigterweise Rückschlüsse auf das beeindruckende Abschneiden des ASV Nickelsdorf vor heimischer Kulisse zulässt: 27 der gesammelten 48 Zähler (Heim-Punkteschnitt 2,08) verbuchte man nämlich vor heimischer Kulisse - eine Ausbeute, die mit dem "Vizemeistertitel" in der "Heim-Tabelle" einhergeht. Michael Liedl: "Die Heimstärke freut uns besonders, da wir in den letzten Jahren gerade zuhause wenig Punkte gemacht haben. Nun war es umso schöner, heuer mit den tollen Zusehern viele Siege gefeiert zu haben".

Die "Personal-Angel" ist in Richtung eines "Knipers" ausgeworfen

In den Sommermonaten, in denen der runde Leder kurzzeitig ruht, herrscht auf dem Transfermarkt bekanntlich reger Betrieb - das nicht nur in den "oberen Etagen" wie der Bundesliga, sondern auch im Amateur-Sektor, wie eben in den Reihen der Nickelsdorfer, die mit Matus Rybansky einen offensiven Leistungsträger, der heuer wettbewerbsübergreifend satte 34 Treffer beisteuerte, ziehen lassen müssen: "Matus Rybansky verlässt und nach fünf erfolgreichen Jahren in Richtung St. Margarethen, wo ich ihm nur das Beste wünsche". Derweil holte man aber auch bereits erste "Neuankömmlinge" ins Boot: "Maurice Enz kommt aus Neudorf und Christian Pahr wird nach seiner Leihe von Parndorf zurückkehren und an die erste Mannschaft herangeführt. Des Weiteren sind wir noch auf der Suche nach einem Stürmer".

Mitte Juli startet die ausgerufene Mission "Wieder vorne mitzuspielen"

Der Trainings-Startschuss fällt in Nickelsdorf am 10. Juli, ab dann richtet man den Fokus vollends auf die kommende Spielzeit: "Wir wollen wieder vorne mitspielen und vielleicht gelingt uns heuer auch der Aufstieg".

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei