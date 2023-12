1. Klasse Nord: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 17:21

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.



Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Daniel Lentsch (Mönchhof)

Endergebnis:



1. Daniel Lentsch (Mönchhof / 23037 Stimmen)

2. Oliver Fandel (SC Rust / 16150 Stimmen)

3. Dominik Toth (Apetlon / 4121 Stimmen)

4. Stefan Lentsch (Mönchhof / 3146 Stimmen)

5. Niklas Zsoldos (Apetlon / 2416 Stimmen)

6. Philip Schweiger (Neudorf/Parndorf Juniors / 1906 Stimmen)

7. Leo Kellner (Nickelsdorf / 1607 Stimmen)

8. Fabian Fertsak (ASV Zurndorf / 1242 Stimmen)

9. Lukas Hanifl (UFC Oggau / 1215 Stimmen)

10. Waldir Junior (Mönchhof / 1105 Stimmen)





