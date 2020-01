ASV Neudorf mit starker Hinrunde

Details Dienstag, 28. Januar 2020 14:41

Eine sehr gute Hinrunde kann der ASV Neudorf aus der ersten Klasse Nord diesmal vorweisen. nachdem man in den Vorjahren meistens im soliden Mittelfeld der Tabelle zu finden war, machte man diesmal den großen Sprung, die Neudorfer mischen ganz vorne mit. Mit 24 Punkten steht man derzeit auf dem zweiten Platz in der Tabelle, eine Platzierung die zum Aufstieg berechtigt. Doch ist das überhaupt Ziel des Vereins? Erfolgscoach Josef Werdenich hat uns in einem kurzen Gespräch Rede und Antwort gestanden.

7 Siege, 3 Remis und auch 3 Niederlagen. Die Bilanz der Nordburgenländer kann sich also durchaus sehen lassen in der Hinrunde, man hat einen ausgeglichenen und guten Kader, mit Coach Werdenich zudem einen Kenner der Liga an der Seitenlinie. Aufgrund der guten Platzierung scheint es auch nur logisch, dass man mit der Hinrunde in Neudorf zufrieden ist. "Wir haben eine wirklich gute Hinrunde gespielt, einzig die Niederlagen gegen St. Georgen und gegen Jois schmerzen doch etwas, da war in beiden Spielen sicherlich mehr zu holen", so Trainer Josef Werdenich zu Ligaportal.at Gegen beide Teams aus der unteren Region erwischten die Neudorfer nämlich einen schlechten Tag, man verlor jeweils mit 1:2.

Ohne Druck in die Rückrunde

Nachdem man nun auf dem zweiten Platz in der Tabelle steht, stellt sich automatisch die Frage, wie man denn die Rückrunde angehen wird. Ist der Aufstieg ein Thema? "Wir wollen schauen, dass wir unter den ersten 5 sind und uns einen Cup Platz sichern. Wenn wir die Möglichkeit haben, auch am Ende um den Aufstieg mitzumischen, so wird man sich darüber unterhalten müssen, denn in der II.Liga würden viele attraktive Gegner warten", spielt Trainer Werdenich auf Duelle gegen Gattendorf, Kittsee oder Pama an. Doch beim Thema Aufstieg werden auch Rust und Illmitz gewaltig mitmischen.

Kaderveränderungen hat es eigentlich kaum nötig und so sieht man das auch in Neudorf, der Kader bleibt unverändert.

