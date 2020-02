In Jois weht ein neuer Wind

Details Samstag, 01. Februar 2020 00:08

Nach einiger Zeit konnte man in Jois in der letzten Woche ein gut gehütetes Geheimis nicht mehr verbergen. Nachdem man sich nach der matten Hinrunde von Spielertrainer Stefan Feitsch getrennt hatte, führte man einige Gespräche mit vielen Kandidaten. Die Wahl fiel letztendlich auf einen mann, der das Burgenland kennt wie seine Westentasche, man setzt im Norden des Burgebnlandes auf Erfahrung und Routine im Abstiegskampf, seit letzter Woche heißt der neue Übungsleiter in Jois Peter Herglotz.

Herglotz war zuletzt beim FC Oslip und beim UFC Oggau tätig, nachdem sich der Trainerfuchs jetzt ein halbes Jahr Pause gegönnt hat, nimmt er nun die Aufgabe in Jois an. Seit letzter Woche steht Herglotz bei den abstiegsgefährdeten Joisern an der Seitenline, ein gut gehütetes Geheimnis wie es scheint. "Wir haben bewusst nicht sofort herumposaunt, dass wir einen neuen Trainer haben. Ich freue mich, dass es mit Peter Herglotz ein absoluter Fachmann geworden ist", so Obmann Stellvertreter BA Christian Scherry. Was man sich von Herglotz erhofft, liegt dabei auf der Hand.

Der langjährige LAZ und Rapid Nachwuchstrainer soll die Joiser aus der unteren Region führen. "Wir wissen, dass das sicherlich keine leichte Aufgabe wird. Alleine wenn man sich anschaut, welche Neuverpflichtungen zum Beispiel Frauenkirchen präsentiert, da kommt man schon ins Staunen. Aber auch Zurndorf hat nachgelegt", so Scherry weiter.

Angesprochen auf eigene Transfers, reagiert man noch etwas zurückhaltend. "Wir haben bereits einiges getan, an ein oder zwei Dingen wird noch gearbeitet. Ich setzte hierbei auf den Überraschungseffekt", so Scherry weiter. Jois lässt sich bei den Transfers also weiterhin kaum in die Karten blicken. Man darf gespannt sein, wie sich das neue Team finden wird und welchen Einfluss der Rutinier an der Seitenlinie dabei haben wird.

