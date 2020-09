Erster Trainerwechsel in der Saison ist perfekt!

Details Mittwoch, 09. September 2020 22:23

Der erste Trainerwechsel in der noch jungen Saison in der 1.Klasse Nord ist perfekt, der FC Hill Jois und Trainerlegende Peter Herglotz gegen nach nur 3 Spieltagen getrennte Wege. Trotz einer an und für sich guten Vorbereitung und einem passablen Start in die neue Saison, kam gestern Abend die Entscheidung relativ überraschend. Wie geht es weiter beim FC Hill Jois?

Gestern Abend war es klar, Verein und Trainer gehen ab sofort getrennte Wege. Trotz 4 Punkten aus den ersten 3 Spielen kam es letztendlich also zu dieser Entscheidung. "Wir sind zum Schluss gekommen, dass es für beide Seiten wohl das Beste ist, wenn sich unsere Wege hier trennen. Ich möchte mich im namen des gesamten Vereins bei Trainer Peter Herglotz bedanken, den ich als sehr korrekten Trainer und absoluten Fachmann kennen und schätzen gelernt habe", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry. Nach nur 3 Spieltagen ist die Zusammenarbeit damit beendet.

Trainer Herglotz bedankte sich ebenso für die Zeit und Jois und signalisierte, dass er sich die Tore für die Zukunft offen halten möchte.

Interimistisch wird Michael Hackl, der sportliche Leiter der Joiser, das Training führen, am Wochenende wird er gemeinsam mit Scherry an der Seitenline das Team gegen Gols coachen.

