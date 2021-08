Unterlerchner-Treffer rettet das Unentschieden für starke Ruster

Details Sonntag, 01. August 2021 07:00

Nach beinahe acht langen Monaten war es am gestrigen Freitag wieder soweit, der Ball rollte wieder! Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam in der 1.Klasse Nord der SC Freistadt Rust zu einem 1:1 Unentschieden gegen ASV RAIFFEISENBANK Zurndorf. Zum Auftakt hatten sich die favorisierten Ruster wohl etwas mehr erwartet, man legte das Spiel auch sehr offensiv an, doch Zurndorf erkämpfte sich am Ende einen Punkt, hätte das Spiel sogar gewinnen können am Ende.

Rust war von Beginn weg das spielbestimmende Team, man nahm das Heft in die Hand und drängte die Gäste in den eigenen 16er zurück. Zurndorf stand jedoch dicht gestaffelt und so war es schwer, ein Durchkommen zu finden. Generell spielt es sich gegen Teams von Bernhard Rainprecht sehr schwer, da der Coach vor allem seine Hintermannschaft immer sehr gut einstellt. Rust kam zwar zu einigen Möglichkeiten, die beste Chance hatten jedoch die Gäste, als man plötzlich die Latte traf und so beinahe in Führung gehen konnte. Torlos gingen dann beide Teams in die Kabinen.

Lesko schockt die Gastgeber

In den zweiten 45 Minuten drückten erneut die Ruster, doch kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann die kalte Dusche. Nach einem schnellen Konter standen die Gäste plötzlich mit Imre Lesko vor dem Tor und der Ex Nickelsdorf Goalgetter sagte Danke, völlig entgegen des Spielverlaufs. Doch Rust steckte nicht auf, antwortete mit Angriffen und nur zehn Minuten später war der alte Abstand wieder hergestellt, Marcel Unterlechner war es, der zum 1:1 einschob. In der letzten halben Stunde hatten dann die Hausherren wieder mehr vom Spiel, Rust drückte weiter, doch Zurndorf hatte durch Csöllei und Lesko, der einen Sitzer vergab, die besseren Möglichkeiten, womit man am Ende das Spiel sogar hätte gewinnen können. So blieb es aber am Ende bei der Punkteteilung zwischen den beiden Mannschaften zum Auftakt.

Bernhard Rainprecht (Trainer Zurndorf):" Rust hatte mehr vom Spiel, keine Frage. Wir nehmen den Punkt gerne mit und sind zufrieden, obwohl wir das Spiel am Ende auch gewinnen hätten können".

Team der Runde: Attila Csöllei, Mario Unger (beide Zurndorf)

